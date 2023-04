“Almeno per un anno”: Juve, ‘vendetta’ Ceferin

Tiene banco l’ipotesi di una esclusione della Juventus dalle coppe europee: una possibile “punizione” dalla Uefa che potrebbe così sanzionare il club bianconero

Se n’è parlato nelle scorse ore e la vicenda tiene ancora banco: sarebbe concreta la possibilità secondo cui la Juventus venga esclusa dalle coppe europee in vista della prossima stagione.

Il vicepresidente della Uefa, Aleksander Čeferin, vorrebbe “vendicarsi” nei confronti della Juventus. È delle scorse ore, infatti, la notizia dell’apertura di una indagine sui bianconeri ed eventuali violazioni del Fair Play Finanziario da parte della massima organizzazione calcistica a livello europeo.

La vendetta di #Ceferin: vuole la #Juventus fuori dalle coppe almeno per un anno, anche se dovesse vincere l’ #EuropaLeague #Elkann parecchio infastidito col presidente #Uefa — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) April 28, 2023

In particolar modo, la Uefa sarebbe disposta ad attendere la giustizia sportiva italiana entro e non oltre la fine di luglio. A quel punto, la Uefa interverrà, e potrebbe farlo escludendo la Juventus dalle competizioni europee per almeno una stagione. Un provvedimento che potrebbe essere adottato anche nel caso in cui i bianconeri dovessero vincere l’Europa League.

Juventus, le vendetta “europea” di Ceferin non piace ad Elkann

Indiscrezioni sempre più insistenti, che ovviamente non fanno piacere al popolo bianconero. E non solo ai tifosi, come spiegato dal giornalista Marcello Chirico.

In particolar modo, come spiegato da Chirico, la “strategia” di Ceferin avrebbe particolarmente infastidito Joe Elkann.