“650 milioni”: l’annuncio in diretta sulla cessione dell’Inter

“La famiglia Zhang non uscirà in perdita”. Da Investcorp a Radrizzani passando per Pif, le ultime sul futuro del club nerazzurro

Inter-Investicorp, Andrea Zanon ha fatto chiarezza nell’intervento a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Il fondo del Bahrein ha espresso un interesse e non è la prima volta che lo fa per una squadra di calcio, ricordiamo il tentativo fallito per il Milan. Come riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, non è però chiara la posizione di Investcorp, che sta facendo raccolto per questi circa 650 milioni, ma sembra che la cosa non sia andata a buon fine”.

Non solo Investcorp, anche Radrizzani ha messo il club di Zhang nel mirino: “Se il Leeds retrocede blocca un po’ tutto – sottolinea Zanon – Un’acquisizione italiana di Radrizzani avverrebbe in contemporanea con la cessione del club inglese. Dico comunque che la famiglia Zhang non uscirà in perdita dall’Inter, farà molto bene per i prossimi due mesi in modo da poter andare a pompare lun po’ la valutazione, per quanto una singola vittoria della Champions non cambierebbe più di tanto gli scenari. L’asset nerazzurro è sicuramente interessante sia per arabi che americani, ma non credo ci sarà una definizione a breve delle cose. Comunque anche PIF sta guardando con interesse alla situazione dell’Inter…“.

Novità fronte vendita dell’Inter potrebbero verosimilmente esserci “Sì, non in un finale di campionato dove l’Inter può sbancare. Con lo scenario attuale non vedo scossoni, in autunno invece sì vedo la possibilità succeda qualcosa, anche con più di un protagonista oltre al Bahrein”. In conclusione Zanon parla di possibile acquisizione di un club, magari italiano, da parte del colosso Amazon: “Prima o poi… Nei mesi scorsi se n’è parlato tanto quando una delegazione era in quel di Napoli. Gli americani prima di acquistare una squadra guardano a tutto, per esempio il proprietario del Venezia ha comprato la laguna, pensando al lancio di nuovi business”, ha concluso Zanon.