Zhang esulta due volte grazie alla Juve: l’Inter incassa 14 milioni

Il successo sulla Juventus e la finale di Coppa Italia hanno un duplice significato per l’Inter e il presidente Zhang

Esulta ancora l’Inter nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Simone Inzaghi è praticamente infallibile nelle coppe e stende ancora una volta la ‘Vecchia Signora’ nelle competizioni a eliminazione diretta.

Doppia soddisfazione ai tempi della Lazio, mentre sulla panchina dei nerazzurri il tecnico piacentino ha calato il tris nella notte di San Siro dopo i trionfi l’anno scorso nelle finali di Supercoppa e sempre in Coppa Italia. Dimarco ha acuito la crisi della Juve, con Steven Zhang che esulta due volte per il passaggio del turno e la finalissima di Roma contro una tra Fiorentina e Cremonese. L’Inter stacca anche il pass per il nuovo format della Supercoppa Italiana il prossimo inverno in Arabia Saudita, oltre a incassare un bel gruzzoletto dalla qualificazione a spese della Juventus.

Ossigeno per l’Inter: Zhang passa all’incasso

Il successo nel Derby d’Italia contro i bianconeri di Allegri ha regalato infatti alle casse del club meneghino circa 14 milioni di euro.

Così divisi: 4,5 milioni dall’accesso alla finale di Coppa Italia, 5 dalla partecipazione alla Supercoppa e quasi 4,5 dall’incasso di ieri sera del ‘Meazza’. E la cifra potrebbe aumentare in base ai risultati: un nuovo trionfo all’Olimpico sicurerebbe 2,5 milioni di euro in più, mentre in caso di successo in Supercoppa il tesoretto aumentare di altri 3,5 milioni. Zhang ha già incassato oltre 80 milioni di euro grazie al cammino in Champions League: introiti vitali per dare ossigeno alle finanze della società e programmare con più serenità il mercato nella prossima finestra estiva.