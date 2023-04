Nuova richiesta ufficiale: Serie A stravolta

Il tema relativo allo spostamento di Napoli-Salernitana ha catalizzato le ultime ore. Partendo da tale decisione arriva anche la reazione del sindaco di Salerno

La notizia ora è ufficiale, cambia il giorno di Napoli-Salernitana. Il derby campano, che potrebbe garantire al Napoli lo scudetto se la Lazio non dovesse battere l’Inter (e il Napoli superare la Salernitana), si giocherà proprio in contemporanea della sfida del Meazza.

La sfida, prevista per sabato alle 15 si giocherà esattamente 24 ore dopo. Da Salerno però la decisione di spostare il match non è piaciuta e il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, rilancia con una richiesta di posticipo di Salernitana-Fiorentina dal 3 al 4 maggio.

Non impossibile quindi che la sfida contro i viola, prevista per mercoledì alle 18, possa slittare al giorno seguente. In una nota ufficiale, il sindaco ha così affermato: “Per la regolarità del campionato è necessario posticipare la partita tra Salernitana-Fiorentina già programmata per mercoledì 3 maggio al giorno successivo giovedì 4 maggio. La decisione di spostare di ventiquattro ore la partita del Diego Armando Maradona Napoli-Salernitana è stata assunta per ragioni valutate dalle competenti autorità di ordine pubblico e sicurezza. Sono ragioni importanti, ma è altrettanto importante garantire i diritti della formazione granata che, allo stato dei fatti, si troverà a dover affrontare la delicata partita contro la Fiorentina avendo un giorno in meno di riposo a disposizione. Chiediamo alle autorità competenti, alla Lega di Serie A ed ai titolari dei diritti televisivi di posticipare, come peraltro è stato già fatto per il match Udinese-Napoli, anche il match Salernitana-Fiorentina per consentire alla formazione granata di poter giocare con il giusto riposo un incontro importantissimo per il raggiungimento del traguardo salvezza”.