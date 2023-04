Marotta l’ha rifatto: accordo verbale e affare chiuso con l’Inter

L’Inter avrebbe chiuso per il primo acquisto della sessione estiva di mercato: operazione da circa 15 milioni di euro che spinge via un titolare nerazzurro

L’Inter si prepara a un finale di stagione scoppiettante. Sarà un mese intenso, anzi intesissimo tra campionato, semifinale di Champions col Milan e finale di Coppa Italia. Con la speranza, ovviamente, di aggiungere un’ultima partita finale a Istanbul.

Intanto i nerazzurri stanno arrivando in fondo a tutte le competizioni, Inzaghi può tornare a casa con bottino pieno oppure rischiare di rimanere clamorosamente a bocca asciutta. Sono le settimane in cui può succedere tutto e può non succedere niente. Con un occhio che deve però restare ben saldo al campionato, perché l’obiettivo imprescindibile resta comunque il quarto posto. Ed è quello che, paradossalmente, sembra più complicato da raggiungere. In ogni caso Marotta sta pensando al mercato estivo e avrebbe chiuso già il primo colpo. Si tratta di un terzino destro, che potrebbe essere il sostituto di Dumfries oppure un ‘semplice’ rinforzo. Si tratta di Tajon Buchanan, che da indiscrezioni in Belgio pare praticamente affare chiuso per la prossima stagione.

Dal Belgio: accordo verbale per Buchanan all’Inter

L’Inter sa che non potrà muoversi con grande libertà sul mercato, i paletti dell’Uefa e i problemi finanziari impongono un mercato ragionato. Servirà un utile importante nel bilancio finale della sessione estiva, per questo sono già diversi gli indiziati per una cessione che dia ossigeno alle casse nerazzurre.

Brozovic e Dumfries sono ovviamente i nomi più importanti e che hanno un buon mercato, soprattutto in Premier League. Il croato piace anche al Barcellona, le due società ne hanno parlato nel summit di qualche giorno fa. Marotta però sa che l’impresa più importante sarà restare competitivi a livelli importanti, trovare sostituti a prezzi più bassi che magari rinforzino addirittura la rosa per poi essere in futuro una possibile plusvalenza. Così va letto l’acquisto che in Belgio danno per chiuso di Tajon Buchanan.

Secondo ‘Het Laatste Nieuws’, infatti, i nerazzurri avrebbero addirittura definito – anche se solo verbalmente – l’acquisto del terzino canadese del Bruges. Un’operazione che costerebbe circa 15 milioni di euro e che è propedeutica verosimilmente alla cessione di Dumfries. Il ruolo è lo stesso e difficilmente l’Inter spenderebbe quella cifra per una riserva. Il noto portale belga sottolinea come non ci siano ancora accordi scritti, ma che l’intesa verbale sia al momento comunque sufficiente per definire chiusa la trattativa.