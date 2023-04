L’Europa League tra Allegri e l’esonero: “Giudizio sospeso”

Nuove critiche nei confronti di Massimiliano Allegri dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il commento in vista dell’Europa League

La Juventus è uscita con le ossa rotte da San Siro e dal match di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Ad aggiudicarsi la finalissima è stata l’Inter di Simone Inzaghi, mentre ai bianconeri resta ora l’obiettivo Europa League. Le critiche all’allenatore sono di nuovo fortissime, al punto che nelle ultime ore si è tornato a parlare del suo possibile addio a fine stagione. Decisiva sarà anche l’Europa e l’ultimo trofeo a disposizione. Paolo De Paola, a TV Play su Calciomercato.it, si è espresso così: “Prima ancora del tecnico viene l’uomo, che si misura quando perde. Hai vinto tanto, il terreno sotto i piedi ora viene meno e in questi momenti viene fuori l’uomo, può capitare di perdere, il momento difficile, due stagioni in cui ci hai capito poco, ha tutte le attenuanti del caso legate al discorso penalizzazione, ma alla fine se dovessi anche uscire dall’Europa League… se vince l’Europa League è da 8. In questo momento sospendo il giudizio sui risultati di Allegri. Su certi nervosismi invece meno, deve sapere gestire certe situazioni”.

Una battuta, infine, sul ‘caso’ orario per Napoli-Salernitana: “Non mi è piaciuta l’improvvisazione con cui si è arrivati alla decisione sulla gara tra Napoli e Salernitana. Il vantaggio dei partenopei è noto da tempo e le date erano noto a tutti. Gli interessi spesso in questo caso spostano nei tempi sulla decisione finale, perché poi ci sono gli interessi della Salernitana che lotta per la salvezza, quelli dell’Udinese che affronterà il Napoli la prossima giornata…”.