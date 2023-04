La Juve lo riporta in Italia in prestito con diritto: Allegri ci ha già parlato

La Juventus avrebbe individuato un possibile rinforzo importante a buon mercato: Allegri lo avrebbe già chiamato per convincerlo

La Juventus esce con le ossa rotte dalla semifinale con l’Inter. Il ko di San Siro costa la possibilità di tornare a vincere un trofeo, con la sola Europa League che resta in ballo, ma soprattutto lascia sensazioni negative. Le critiche ad Allegri dopo il fischio finale sono state feroci. Il tecnico bianconero è finito nella bufera per la prestazione totalmente rinunciataria della Juve, sia a livello tecnico che di atteggiamento.

Un problema in più nel momento peggiore del 2023, in cui i piemontesi stanno facendo grande fatica anche e soprattutto a segnare. Tutto in attesa ovviamente della decisione della Corte Federale d’Appello sulla penalizzazione e dell’altro filone sulla manovra stipendi e le partnership sospette. Difficilmente la Juve l’anno prossimo giocherà la Champions League, anche perché l’Uefa potrebbe decidere di escludere in ogni caso il club bianconero. Che intanto deve individuare i nomi giusti per ripartire sul mercato, giocatori giovani e di prospettiva ma anche alcuni già pronti e dal costo non elevato. Quest’ultimo è l’identikit di Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli ora al PSG ma reduce da una stagione non esaltante.

La Juve pensa a Fabian Ruiz. Dalla Spagna: Allegri lo ha chiamato

Proprio Fabian Ruiz sarebbe l’ultima pista di calciomercato per la Juventus. Lo spagnolo è stato uno dei perni del Napoli in questi ultimi anni, un anno fa ha lasciato il Maradona per il PSG. Ma la sua avventura non passerà di certo alla storia: per lui 33 presenze totali e 1 solo gol.

I francesi ovviamente lo lascerebbero andare senza grossi problemi. Secondo ‘todofichajes.com’, la Juventus avrebbe già avanzato una offerta al club parigino per Fabian Ruiz. Non solo, perché il portale spagnolo parla addirittura di un colloquio tra il calciatore e lo stesso Allegri, che gli avrebbe espresso il suo desiderio di averlo a Torino il prossimo anno. Sull’ex Napoli c’è anche il Real Betis, ovvero la sua squadra del cuore, dove è cresciuto e dove gli azzurri lo hanno prelevato nel 2018. Il PSG ha speso circa 23 milioni di euro per lui, sfruttando il contratto in scadenza. Sembrava un affare, invece si è rivelato un investimento sbagliato. E per questo Campos sarebbe disposto a cederlo anche a un prezzo inferiore rispetto a quello. Per la Juventus, che cercava il giocatore anche negli anni passati, sarebbe un nome di grande garanzia e affidabilità a cifre contenute.