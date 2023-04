Il ricorso è stato accolto, UFFICIALE: sanzione annullata

Il ricorso è stato accolto, è UFFICIALE: sanzione annullata dalla Corte Federale d’Appello. Tutti i dettagli

È arrivata la decisione della Corte Federale d’Appello. Nel pomeriggio la FIGC l’ha comunicata attraverso una nota ufficiale.

La Corte, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha infatti accolto il ricorso dell’ex presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri, ndr) Alfredo Trentalange, annullando la decisione di primo grado.

Trentalange, deferito lo scorso 20 gennaio in merito alla vicenda riguardante l’ex procuratore nazionale dell’AIA Rosario D’Onofrio, lo scorso 17 marzo era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con tre mesi di inibizione. Questo il dispositivo pubblicato dalla Corte Federale d’Appello, a sezioni unite: “Visto il reclamo numero 0115/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Alfredo Trentalange in data 03.04.2023; Relatore all’udienza del 27.04.2023, tenutasi in videoconferenza, il Press. Domenico Giordano e uditi gli Avv.ti Avilio Presutti e Paolo Gallinelli per il Sig. Alfredo Trentalange, Giorgio Ricciardi per la Procura Federale; è presente, altresì, il Sig. Alfredo Trentalange, ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO:

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone la comunicazione alla parte con PEC”. In attesa di novità sul caso plusvalenze e il nuovo processo alla Juventus, è dunque arrivato il primo pronunciamento della Corta d’Appello sul caso Trentalange. L’inibizione di tre mesi è annullata.