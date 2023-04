Fallimento Juve, la profezia di Commisso

Finale di Coppa Italia raggiunta per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che affronterà l’Inter nell’ultimo atto. L’analisi del presidente Rocco Commisso

È bastato un pareggio per 0-0 in casa alla Fiorentina per avere ragione nel doppio confronto con la Cremonese e strappare il pass per la finalissima di Coppa Italia da giocare contro l’Inter.

Una serata importante per la storia recente dei toscani, raccontata anche dai ringraziamenti a ‘Sportmediaset’ del presidente Rocco Commisso: “Siamo molto contenti, i ragazzi hanno fatto una grande partita. Grazie a tutti, sono molto contento. Io non faccio niente, porto solo i soldi dall’America. Pure mia moglie è contenta. Grande rivelazione? Speriamo, ma io guardo una partita alla volta. Ringrazio ancora tutti a partire dai tifosi. Italiano? Quando lo criticavano gli sono sempre stato vicino”.

Infine una considerazione sui suoi sogni: “La situazione con i ricavi è un grande problema per noi. Non possiamo fare certi investimenti altrimenti finiamo a fare la fine della Juventus. I problemi loro sono iniziati comprando Ronaldo. Questo alla Fiorentina non succederà mai. Ho fatto una promessa: la Fiorentina non arriverà mai al fallimento. Ognuno ha i suoi sogni e io ho i miei”.