Un’altra tegola in attacco, è UFFICIALE: salta la Juve

Infortunio pesante dopo l’ultima partita: oggi il comunicato ufficiale che terrà fuori l’attaccante per la sfida contro la Juventus

Periodo decisivo per la Juventus e la sua stagione. Stasera l’impegno nella semifinale di ritorno contro l’Inter per accedere all’ultimo atto della Coppa Italia. Nel frattempo la corsa Champions, l’attesa per la sentenza della Corte Federale d’Appello, la manovra stipendi e ovviamente la semifinale di Europa League.

Per questo sarà fondamentale non perdere pezzi, soprattutto ora che in attacco già Dusan Vlahovic va verso il forfait per un problema alla caviglia. E anche Milik non è al top della forma. Dopo la sfida di San Siro per i bianconeri domenica ci sarà un altro test probante contro una squadra in forma come il Bologna. I rossoblù di Thiago Motta sono squadra molto ostica, difficile soprattutto per le big che al Dall’Ara spesso hanno avuto difficoltà. Ma va detto che anche gli emiliani in termini di infermerie soprattutto in attacco non se la passano benissimo. Contro il Verona, infatti, anche Sansone si è fermato per infortunio e oggi il Bologna ha comunicato l’esito degli accertamenti e la diagnosi.

Nuova tegola per il Bologna: infortunio per Sansone, è out per la Juve

“Gli esami cui è stato sottoposto Nicola Sansone hanno evidenziato uno stiramento del gemello mediale destro, con tempi di recupero di circa 2 settimane”, recita la nota ufficiale del Bologna.

L’attaccante, in gol contro il Milan, salterà quindi sicuramente le sfide con Juventus, Empoli e Sassuolo per tornare il weekend del 14 contro la Roma. Un bel problema per Motta, che già deve fare a meno di Arnautovic: anche oggi infatti l’austriaco si è allenato a parte e visto anche il lungo stop anche la sua assenza domenica è certa. Terapie invece per Roberto Soriano. Il Bologna proverà a puntare anche e soprattutto sull’ex della gara, Riccardo Orsolini, che contro le big solitamente si scatena.