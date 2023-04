Società in crisi, spunta la clausola: via gratis a luglio

Rivelata la clausola che può mettere nei guai il Barcellona: via gratis entro il 21 luglio, ecco cosa sta succedendo

Non c’è soltanto la Juventus tra le big europee a fare i conti con un periodo particolarmente complicato. Se i bianconeri in Italia sono alle prese con le conseguenze sportive dell’Inchiesta Prisma, in Spagna il Barcellona fa i conti con il clamore del caso Negreira e non solo.

Al di là ciò che accadrà a livello europeo per l’indagine sui pagamenti alla società dell’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli, i blaugrana devono anche convivere con una situazione economica molto precaria. Questo aspetto va ad incrociarsi con i limiti salariali imposti dalla Liga e crea più di un problema per il mercato dei catalani. Anche il semplice rinnovo di alcuni dei punti fermi della formazione di Xavi sono bloccati dall’impossibilità di registrare l’aumento degli ingaggi e, restando così le cose, anche i prossimi acquisti potranno trovare degli ostacoli. In questo scenario, emerge una clausola che potrebbe creare non pochi problemi al Barça: via gratis il 21 luglio.

Calciomercato Barcellona, la clausola li libera gratis

Stando a quanto riporta ‘El Mundo’, infatti, nei contratti che il Barcellona ha intenzione di proporre ai futuri acquisti sarebbe inserita una clausola molto particolare.

Per evitare problemi, il club catalano proporrebbe la possibilità di liberarsi gratis se entro il 21 luglio non ci sarà la possibilità di registrare i neo-blaugrana. Una clausola che, se veritiera, rappresenterebbe una conferma della grave situazione finanziaria in cui si trova la società spagnola e che non tutti i calciatori gradirebbero.

Ad esempio, stando al ‘Mundo Deportivo’, Inigo Martinez avrebbe già dato il suo benestare alla clausola mentre Bernando Silva non l’avrebbe ancora accettata. Resta comunque da vedere se da qui all’inizio ufficiale del mercato, il Barcellona riuscirà a sistemare i propri conti e liberare spazio salariale per registrare nuovi acquisti.