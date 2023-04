Probabili formazioni Inter-Juventus: Lukaku e Chiesa mine vaganti

Inter e Juventus si giocano stasera l’accesso alla finalissima di Coppa Italia: le probabili formazioni e le ultime sul match del ‘Meazza’

Sarà ancora Inter-Juventus, per il quarto appuntamento stagionale, questa sera a San Siro nel return match delle semifinali di Coppa Italia che vale il pass per l’ultimo atto di Roma il prossimo 24 maggio.

Si parte dal ‘bollente’ 1-1 dell’Allianz Stadium con tante polemiche annesse: Lukaku su rigore rispose a Cuadrado, quest’ultimo squalificato dopo la rissa al fischio finale al pari di Handanovic. Il belga invece è stato graziato dal presidente federale Gravina e contende una maglia dall’inizio a Dzeko al fianco di Lautaro Martinez nell’undici di Simone Inzaghi. Calhanoglu favorito su Brozovic in cabina di regia, mentre D’Ambrosio potrebbe spuntarla su Dumfries con il conseguente avanzamento di Darmian come quinto di centrocampo. Allegri invece perde Vlahovic per una lieve distorsione alla caviglia e pensa a un tandem offensivo formato da Chiesa falso nueve coadiuvato da Di Maria, con Milik che inizialmente partirebbe dalla panchina. Possibile il ritorno dal primo minuto di capitan Bonucci con Bremer e Alex Sandro (in vantaggio su Danilo) braccetti, sul binario destro spazio a De Sciglio vista la squalifica di Cuadrado. Tra i pali come all’andata ci sarà Perin.

Inter-Juventus, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Cordaz, de Vrij, Dumfries, Zanotti, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Skriniar

Squalificati: Handanovic

Diffidati: Correa, Brozovic, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez, Onana, Lukaku

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Gatti, Rugani, Paredes, Pogba, Fagioli, Iling-Junior, Soulé, Milik. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Kean, Vlahovic, Kaio Jorge

Squalificati: Cuadrado

Diffidati: Danilo, Miretti, Perin

Arbitro: Doveri (sez. Roma); VAR: Di Paolo

Coppa Italia, Inter-Juventus: dove vederla in Tv e il cammino delle due squadre

Inter-Juventus, match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma questa sera al ‘Meazza’ di Milano alle 21, verrà trasmesso in chiaro e in esclusiva su Canale 5 e in streaming sulle piattaforme Mediaset. Si parte dal pareggio dell’andata per 1-1 con le reti firmate da Cuadrado e Lukaku nel recupero su rigore. L’Inter arriva alla sfida dopo il rotondo 3-0 sul campo dell’Empoli in Serie A, mentre nel cammino in coppa ha eliminato il Parma ai supplementari e l’Atalanta ai quarti. La Juve invece domenica è stata sconfitta nel big match di campionato contro il Napoli, nel percorso in Coppa Italia invece ha eliminato il Monza agli ottavi e la Lazio sempre all’Allianz Stadium grazie al sigillo decisivo di Bremer. In palio a San Siro c’è anche un posto nella Final Four della Supercoppa Italiana del gennaio 2024. Nella finalissima di Roma del 24 maggio la vincente incrocerà una tra Fiorentina e Cremonese (all’andata successo per 2-0 dei viola in trasferta).