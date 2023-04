Juventus, colpo da 80+20: c’è il via libera del presidente

Le ultime di calciomercato si focalizzano su un talento della big spagnola tornato nel mirino del club bianconero. Tutti i dettagli

In Spagna alcuni media non tengono conto delle incertezze che, la stessa Juventus, ha sul proprio futuro. Tra nuova penalizzazione in campionato e possibile esclusione dalle coppe europee, il club bianconero di fatto non può programmare nulla per la prossima stagione. Semmai ragiona su un taglio ai costi, ovvero al monte ingaggi. Ecco spiegate le voci di cessione di Vlahovic, nel mirino di Bayern, Arsenal e Real Madrid. Proprio dalle ‘Merengues’, stando a ‘El Nacional’, potrebbe arrivare il prossimo rinforzi per ‘La Vecchia Signora’.

Secondo la fonte ispanica la Juve è tornata a interessarsi a Tchouameni, giovane centrocampista francese che l’estate scorsa ha traslocato al Real per 80 milioni di euro più altri 20 di bonus. Fin qui, però, il ventitreenne ha trovato molto meno spazio di quanto si aspettasse: in tutto 40 presenze, numerose però quelle da subentrante. Le gare di un certo peso le ha viste dalla panchina. Insomma l’ex Monaco non è al centro del progetto tecnico targato Ancelotti, per questo motivo si parla già di una sua possibile partenza.

Calciomercato Juventus, obiettivo Tchouameni: via libera di Perez a una ‘condizione’

Per ‘El Nacional’ Florentino Perez si sarebbe convinto a cederlo, tuttavia solo di fronte a una offerta significativa, in linea a quanto speso nemmeno un anno fa.

La Juventus avrebbe come avversaria un certo Bayern Monaco, il quale partirebbe in posizione di netto vantaggio non avendo i problemi che ora ha la società di Exor.