Inter-Juventus, paura infortunio per Barella: che cosa è successo

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, si è fermato all’inizio del secondo tempo per un problema muscolare, ma poi ha ripreso a giocare: ecco che cosa è successo

Potenziale tegola in casa Inter, anche in vista dei prossimi impegni compresa la semifinalissima di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli. Nicolò Barella infatti, centrocampista nerazzurro, dopo uno scatto al centro del campo per inseguire un pallone conteso con la difesa della Juventus ha accusato un problema alla coscia destra.

Più precisamente si tratta del flessore per l’ex giocatore del Cagliari che, però, dopo qualche cenno con la panchina ha deciso di proseguire senza particolari problemi fino al minuto 68. Momento nel quale Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha deciso di cambiarlo e fargli lasciare il posto a Marcelo Brozovic. Durante il percorso per rientrare in panca, Barella si è fermato per un piccolo colloquio proprio con l’allenatore della Beneamata, molto probabilmente per un aggiornamento sulle condizioni fisiche. Sapremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni la reale entità, nel caso in cui dovesse esserci, del problema di Barella. Attenzione anche ad Hakan Calhanoglu. Il turco, sostituito per Gagliardini nei minuti finali, ha avuto un piccolo fastidio all’adduttore e anche le sue condizioni verranno monitorate.