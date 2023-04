Inizio disastroso della Juve, ecco il colpevole: “La vuole proprio perdere”

La squadra di Simone Inzaghi la sblocca dopo pochi minuti e inevitabilmente il tecnico bianconeri e i suoi giocatori finiscono nel mirino

Inizio shock per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono andati sotto a San Siro, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo solamente 15 minuti dal calcio d’inizio. L‘Inter è partita forte, mettendo sotto la Vecchia Signora e ha così trovato il vantaggio sull’asse Barella-Dimarco.

Una partenza per nulla convincente che chiaramente ha mandato su tutte le furie i tifosi della Juventus: sui social cosi i sostenitori bianconeri hanno criticato le scelte di Massimiliano Allegri.

Non convincono, soprattutto, quelle in difesa. La decisione di affidarsi ad Alex Sandro, De Sciglio e Leonardo Bonucci non è stata presa per nulla bene. E’ rimasto in panchina, invece, Danilo, che in questa stagione ha certamente avuto il rendimento più alto.

Ecco alcuni tweet che non lasciano alcun dubbio:

Mi spiegate perché Bonucci Desciglio? La vuoi proprio perdere sta partita#Allegriout 😁 — Frankjuve (@Frankjuve2) April 26, 2023

Sandro bonucci de sciglio 🤣🤣🤣🤣🤣 — Youss (@Casawi212_) April 26, 2023

Competizione che possiamo realmente vincere e noi che facciamo?

– De Sciglio e Bonucci titolari

– atteggiamento passivo

MASTERCLASS — Nicolò De Marchi (@demarchi2210) April 26, 2023

non la sto vedendo ma se metti bonucci titolare te le cerchi proprio — eliss 🌺 (@_starshineforju) April 26, 2023

Ma chi comanda alla Juventus? Allegri o Bonucci. Con questa formazione ne prendiamo 4 — gianfranco parola (@gianfra97587141) April 26, 2023

Sarà una coincidenza? Possibile. Ma ormai quelle poche volte che in difesa c’è Bonucci, balliamo la samba. Partenza disastrosa. #InterJuventus — CuoreGobbo (@Cuore_Gobbo) April 26, 2023