Roma, nuovi esami per Dybala: Mourinho può sorridere | CM.IT

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante argentino dopo l’infortunio dell’ultima gara di campionato

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala. I problemi alla caviglia che hanno spaventato i giallorossi durante la sfida con l’Atalanta sono, per fortuna, meno gravi di quanto si temesse.

I primi esami di ieri hanno escluso il coinvolgimento dei legamenti della Joya, che oggi ha svolto altri accertamenti con indicazioni nuovamente positive. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, la nuova ecografia ha confermato che si è trattato soltanto di un duro colpo che non ha portato serie conseguenze. L’argentino, dunque, valuterà giorno dopo giorno il suo recupero, ma la presenza per il fondamentale match di Serie A contro il Milan, in programma sabato alle 18, è ancora possibile.

Filtra un moderato ottimismo: Dybala non vuole perdersi quello che è diventato uno spareggio Champions e farà di tutto per essere regolarmente in campo.