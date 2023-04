Caos Juventus, Elkann allo scoperto: “Lo faremo”

Caos Juventus, Lapo Elkann esce allo scoperto sui social e risponde ad un tifoso: “Lo faremo”. Tutti i dettagli

Lapo Elkann è tornato allo scoperto sui social dopo il silenzio annunciato negli scorsi giorni. Il fratello di John fa un importante annuncio per i tifosi bianconeri nel momento più delicato della Juventus.

Negli scorsi giorni Lapo si era espresso così sul suo rapporto col fratello John: “Mio Fratello non si tocca, lotta e combatte molto, ma molto di più di quanto sapete e fa tutto ciò che può per il bene della Società. Portategli Rispetto”.

“Non siamo fratelli coltelli come scrivono certi giornali ma fratelli che amano molto più di quanto voi pensate, vi pregherei di lasciarci in pace. In ogni famiglia ci sono opinioni diverse e questo fa parte anche del bello o del brutto di una famiglia”, e ancora “Leggo cose non vere, mio fratello ed io Siamo molto uniti nella nostra diversità. Amo profondamente mio fratello perciò non provate a metterci l’uno contro l’altro, perché ciò non succederà mai anche se come ogni fratello possiamo avere opinioni Diverse. Il che è Legittimo”. Ieri, invece, Lapo Elkann ha risposto così ad un tifoso che chiedeva alla società di alzare la voce.

Lo faremo — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 25, 2023

Lapo ha risposto così al seguente tweet, facendo un’importante promessa ai tifosi della Juve: “Cobolli, Secco e Blanc. Viviamo il terrore che alziate bandiera bianca dopo questi lunghi silenzi. Avete lasciato Allegri, Landucci, la squadra e noi tifosi in prima linea senza rifornimenti. Possiamo batterci valorosamente ma i risultati saranno modesti. Alzate la voce. Ora!”.