L’arbitro lo ammonisce due volte per simulazione: quello che succede dopo è assurdo

In Germania è accaduto un caso particolare con un arbitro che ha ammonito in due occasioni un calciatore senza però espellerlo.

In tempi di Var è facile vedere degli arbitri cambiano la propria idea dopo aver rivisto le immagini, ma in Bundesliga è accaduto un fatto più unico che raro. La sfida tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco verrà ricordata come l’ultima di Julian Nagelsmann sulla panchina bavarese, ma anche per una doppia ammonizione davvero particolare.

Il protagonista della vicenda è stato l’arbitro Tobias Stieler che nel secondo tempo sembrava avere un conto aperto con il povero Amine Adli. Con il risultato di 0-1 per i campioni di Germania, a inizio secondo tempo l’attaccante francese cadde in area di rigore in modo molto plateale.

In un primo momento sembrava abbastanza netta la simulazione e fu questa infatti la decisione iniziale dell’arbitro che lo ammonì. Il Var lo richiamò a vedere le immagini e da queste si vide palesemente come Pavard avesse in realtà calpestato la sua caviglia, provocandone lo sbilanciamento e la conseguente caduta.

Dal dischetto si presentò Exequiel Palacios che spiazzò Sommer e portò la sfida sull’1-1, ma circa un quarto d’ora dopo, ecco che la scena venne bissata.

Le due ammonizioni tolte ad Adli: da simulazioni a rigori

Al 71′ un bel passaggio filtrante liberò Adli che entrò in area di rigore in netto vantaggio sul difensore Upamecano. Il francese ex Lipsia andò in scivolata in maniera veemente e in questo caso il penalty sembrava più evidente.

La caduta di Adli però sembrava effettivamente accentuata e dunque questa volta Stieler era sicuro di aver visto bene e ammonì l’attaccante per simulazione. Il Var richiamò ancora una volta l’arbitro che venne messo per la seconda volta di fronte alle immagini.

Upamecano aveva colpito nettamente le gambe del cannoniere del Bayer e dunque, dopo il consulto con il Var, andò ancora una volta da Adli e in questo caso non poté far altro che sorridere. L’arbitro fece segno che veniva tolto il cartellino giallo e assegnato il rigore per la seconda volta.

Ancora una volta fu Exequiel Palacios a battere Sommer, con lo svizzero che dovette raccogliere per la seconda volta il pallone in fondo al sacco. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso vinse così per 2-1 contro il Bayern in un modo davvero incredibile. Complimenti all’arbitro Tobias Stieler per aver riconosciuto due volte il proprio errore e con Adli che ha potuto dimostrare la sua buonafede.