Nuovo stop e stagione a rischio: il verdetto UFFICIALE ‘agita’ l’Inter

Una pedina seguita anche dall’Inter sul calciomercato ha subito un infortunio e i tempi di recupero sono incerti: c’è l’annuncio ufficiale

L’Inter ha riacquistato un po’ di serenità anche in campionato, sconfiggendo nettamente l’Empoli di Paolo Zanetti al Castellani. Giunge, però, una notizia non molto rassicurante in ottica calciomercato, dove l’amministratore delegato Giuseppe Marotta continua a seguire diverse piste.

Una di queste è Marcus Thuram, attaccante in forza al Borussia Monchengladbach che presenta un contratto in scadenza giugno 2023. Il calciatore in questione, come si apprendere da una nota ufficiale pubblicata dal club tedesco sui propri canali, ha rimediato un infortunio all’adduttore nella partita casalinga contro l’Union Berlino. E c’è incertezza sui tempi di recupero. Si tratta di un problema non da poco, infatti non è da escludere che il classe ’97 (25 anni compiuti lo scorso 6 agosto) rimanga ai box fino al termine della stagione in corso.

Una tegola che sicuramente non ci voleva considerando che siamo in una fase molto delicata, in cui commettere anche soltanto un passo falso potrebbe rivelarsi fatale. Ovviamente, questo stop di Thuram non pregiudica l’eventuale acquisto dell’Inter, anche se i nerazzurri ad oggi non sono in pole. Assicurarsi le prestazioni del figlio d’arte francese è tutt’altro che semplice, tenendo conto della forte concorrenza. Nella corsa si è aggiunta pure la Juventus, ma prima i bianconeri devono decidere in via definitiva quale strada intraprendere sul fronte Dusan Vlahovic, col bomber serbo che potrebbe abbandonare la nave torinese in estate.

Calciomercato Inter e Juventus, il punto su Thuram: strada in salita

Thuram rappresenta un’opzione estremamente allettante, perché il rinnovo col Borussia non avverrà. Di conseguenza, si potrà prendere a parametro zero, uno scenario che attira sempre particolarmente le big italiane, ben distanti dalla disponibilità economica di top club come Paris Saint Germain, Manchester City e via dicendo.

Ma l’attaccante transalpino, di origini guadalupensi, vanta numerosi estimatori, che provengono soprattutto dalla Premier League. In fila, poi, c’è anche il Bayern Monaco. Insomma, per Inter e Juventus la strada è alquanto in salita. La ‘Beneamata’, tra l’altro, è indecisa se provare a trattenere Lukaku a Milano o meno. E questo dettaglio potrebbe incidere molto sul potenziale affare Thuram.