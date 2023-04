L’Inter guarda in serie B: lo ‘manda’ Lukaku

Marotta starebbe seguendo il profilo di un attaccante belga, su cui ci sono anche Borussia Dortmund e Marsiglia

L’Inter è risorta contro l’Empoli anche in campionato, tornando alla vittoria dopo cinque partite. La squadra di Inzaghi, soprattutto dopo le sconfitte di Roma, Juve e Lazio, è tornata prepotentemente a lottare per la Champions. I punti ora sono 54, appena due in meno rispetto all’accoppiata ‘giallorossonera’, che tra l’altro si sfiderà sabato. Il giorno prima dello scontro diretto che invece l’Inter avrà con la Lazio, seconda e distante sette punti. Tutto ancora in ballo a sette partite dalla fine del campionato.

Al momento Simone Inzaghi resta in bilico, il suo futuro è più lontano da Appiano che altro. Questo perché il rendimento in campionato è comunque molto al di sotto delle aspettative, ma in ballo ci sono ancora Coppa Italia e Champions League. Se i nerazzurri dovessero sollevare al cielo uno o magari due trofei, con tanto di quarto posto, le cose potrebbero cambiare. Ma non è detto. Certo, salire sul tetto d’Europa a Istanbul sì, ribalterebbe la situazione. Anche se resta uno scenario complicato, ma nel calcio mai dire mai. Intanto, Inzaghi o no, il mercato estivo dell’Inter non potrà essere spendaccione, questo è appurato da tempo. Anzi, è più che probabile che serviranno delle cessioni importanti, con la necessità di chiudere in attivo il bilancio della sessione. Marotta non dovrà però rinunciare a rinforzarsi, magari cercando qualche profilo a sorpresa all’estero. Come può essere quello di un belga che sta facendo benissimo nella serie B inglese.

Inter, Marotta segue Benson Manuel del Burnley

Secondo il giornalista turco esperto di mercato Ekrem Konur, infatti, la stessa Inter avrebbe messo gli occhi sul profilo di Benson Manuel, esterno destro offensivo del Burnley. Si tratta di un classe ’97, che con il connazionale belga Kompany in panchina ha già centrato la promozione in Premier League. Un campionato che ora li vede a quota 92 punti, a +14 sulla terza e con una partita in meno rispetto al Luton Town.

Una stagione super anche grazie allo tesso Benson Manuel, autore in campionato di 10 gol in 31 partite. Il belga è arrivato in Inghilterra la scorsa estate dall’Anversa, si è subito ambientato in un campionato comunque complicato come la Championship. Secondo queste indiscrezioni di mercato, insieme all’Inter lo stanno osservando anche Borussia Dortmund e Marsiglia. Sarebbe l’ennesimo ‘Red Devil’ a Milano, dopo i vari Lukaku, De Ketelaere, Vranckx e Origi. Manuel, origini angolane, è cresciuto nel Lokeren e poi nelle giovanili dell’Anderlecht, ha giocato anche in Olanda nel 2021, in prestito al Pec Zwolle dopo un ping pong tra Mouscron, Genk e non solo. Non è mai stato un bomber, ma quest’anno ha trovato continuità anche a livello realizzativo. Oltre ai 10 gol in campionato, infatti, ne ha realizzati anche due in FA Cup contro il Bournemouth.