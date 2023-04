Irrompe Guardiola, dopo lo scudetto lo porta via al Napoli

Il Napoli è ormai a un passo dallo scudetto ma deve fare attenzione all’interesse delle big per i suoi campioni: arriva Guardiola

La cavalcata del Napoli, ormai, è giunta quasi a conclusione. Non ci sono più dubbi sulla conquista dello scudetto da parte degli azzurri dopo la vittoria contro la Juventus che ha consegnato il match point alla squadra di Spalletti. Il traguardo finale, adesso, andrà solamente certificato, a coronamento di una annata pazzesca che ha visto tanti giocatori partenopei imporsi all’attenzione dei principali club europei per il loro rendimento. Inevitabilmente, anche Pep Guardiola guarda sul Golfo con grande interesse.

Dal tecnico spagnolo sono arrivati complimenti a ripetizione a Spalletti e soci. E nei suoi pensieri si fa largo una tentazione di mercato, stando al ‘Sun’. Anche il Manchester City infatti si iscriverebbe alla corsa per accaparrarsi Kim Min-Jae. Il difensore coreano non ha fatto rimpiangere Koulibaly, anzi, imponendosi da subito come una certezza difensiva. Acquistato per poco meno di 20 milioni di euro, ha già un valore molto superiore. Se ne è accorto, eccome, Guardiola, che non a caso, per sostituire Laporte sul quale non punta più per il futuro, avendolo già comunicato alla società, si lancia nella sfida al Manchester United, che da tempo è già sulle piste dell’ex Fenerbahce.

Kim, colonna del Napoli: gli azzurri proveranno a blindarlo, ma il rinnovo è in salita

Per il Napoli, l’interessamento dei top club è ovviamente un problema. Anche se certifica la bontà del lavoro di Giuntoli, autore la scorsa estate di quello che si è rivelato un grandissimo colpo di mercato.

Ora, c’è da completare l’opera, e provare a trattenere quanti più tasselli per la prossima stagione, per tentare una difficilissima conferma e magari un nuovo assalto alla Champions League, dopo l’ottimo percorso di quest’anno. Nel caso di Kim c’è da lavorare sulla clausola rescissoria da 45 milioni di euro, per eliminarla. Come raccontato da Calciomercato.it, il Napoli punta al rinnovo di Kim, ma l’entourage del coreano chiede un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale, arrivando di fatto oltre i 5 milioni di euro. Richieste che si scontrano con il ‘tetto’ salariale di De Laurentiis fissato intorno ai 3 milioni e mezzo di euro.