Il ribaltone mette in guardia l’Inter: ora per Lukaku cambia tutto

Giunge una novità importante circa il futuro di Lukaku: l’attaccante di proprietà dell’Inter potrebbe lasciare di nuovo il club nerazzurro

L’Inter guidata da Simone Inzaghi è tornata alla vittoria in campionato. E lo ha fatto mettendo in mostra una prestazione più che convincente, che – per quanto concerne la Serie A – non si vedeva da un po’ di tempo. Netto successo ai danni dell’Empoli fra le mura del Castellani, che consente alla ‘Beneamata’ di preparare con maggior serenità i prossimi impegni.

A ciò si aggiunge il traguardo più che prestigioso rappresentato dalla semifinale di Champions League, dove i nerazzurri se la vedranno faccia a faccia con i cugini del Milan, in un doppio Derby della Madonnina che si preannuncia scoppiettante. I dubbi su Simone Inzaghi, per adesso, sono rientrati, anche se non è ancora da escludere un possibile esonero da parte della società meneghina al termine della stagione in corso. Molto più difficile, invece, che il club lombardo possa decidere di optare per una separazione a breve, non a caso l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha allontanato pubblicamente e in maniera netta l’ipotesi in questione.

L’incertezza, ad ogni modo, permane. Non solo quella sul destino del tecnico piacentino, pure sul fronte Romelu Lukaku si registrano ad oggi non pochi dubbi. L’attaccante belga si è reso protagonista di una stagione alquanto tormentata, anche e soprattutto per via degli infortuni che lo hanno rallentato parecchio. Nonostante ciò, il Chelsea proprietario del cartellino, stando a quanto riferisce ‘The Telegraph’, sembra intenzionato a proporre all’ex Manchester United di far parte del progetto targato Mauricio Pochettino.

Calciomercato Inter, il Chelsea pensa al ritorno di Lukaku con Pochettino

A meno di clamorose sorprese a questo punto, infatti, sarà l’argentino ex Tottenham a prendere le redini dei ‘Blues’ a partire dalla prossima stagione. E la società londinese vorrebbe chiedere a Big Rom di dire addio nuovamente all’Inter e rientrare alla base per rimanerci.

Anche perché il classe ’93 sta dimostrando sul campo di essere sulla via del totale recupero dal punto di vista psicofisico. Contro l’Empoli ha messo a referto una doppietta sontuosa e in generale sta attraversando un momento tutto sommato positivo sotto l’aspetto del rendimento. E l’Inter? I nerazzurri non sono comunque convinti di continuare a puntare su Lukaku, dipenderà dalle risposte che la punta darà all’interno del rettangolo verde di gioco nelle settimane a venire. Ma la ‘Beneamata’, nel caso scegliesse di provare a trattenere il belga a Milano ridiscutendo il prestito col Chelsea, dovrà fare attenzione, dato che gli inglesi sembrano aver cambiato strategia.