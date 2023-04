Ha fatto arrabbiare Allegri: resta alla Juve solo a una condizione

La Juventus prepara la sfida decisiva di Coppa Italia contro l’Inter dopo il beffardo ko col Napoli. Massimiliano Allegri non ha gradito il comportamento di un giocatore nella sfida contro i partenopei

La Juventus si lecca le ferite dopo la doccia gelata contro il Napoli. Raspadori al 93’ ha piegato la resistenza dei bianconeri di Massimiliano Allegri, ammutolendo l’Allianz Stadium nel big match dell’ultima giornata di Serie A.

La volée dell’ex Sassuolo consegna di fatto lo scudetto ai partenopei, con la squadra di Spalletti che ha superato il triangolo rosso dell’ultimo chilometro: il titolo può arrivare già domenica grazie a una vittoria sulla Salernitana e la contemporanea non vittoria della Lazio seconda in classifica sul campo dell’Inter. Proprio i nerazzurri saranno invece l’avversario della Juve domani sera nel catino di San Siro per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Allegri non potrà disporre dell’infortunato Kean in attacco, oltre a Juan Cuadrado appiedato dal Giudice Sportivo per tre turni al seguito della rissa con Handanovic e Lukaku al fischio finale del match d’andata a Torino. Il colombiano si conferma croce e delizia nello scacchiere di Allegri, anche se nella stagione in corso ha dimostrato di essere nella fase calante della sua carriera. A parte qualche picco, come nel primo tempo della sfida col Napoli, l’ex Chelsea e Fiorentina non ha convinto sul piano del rendimento e ha fatto arrabbiare il tecnico bianconero al termine del match contro l’undici di Spalletti.

Calciomercato Juventus, Cuadrado sempre in bilico: rinnovo tutto in salita

Il motivo? Il buco decisivo lasciato in occasione della zampata di Raspadori e qualche secondo prima sull’incursione di Osimhen sventata da Szczesny. Cuadrado si è dimostrato pigro nella circostanza, restando troppo tempo a terra dopo un contrasto nell’area opposta con Juan Jesus dove ha rischiato anche la simulazione. Il laterale classe ’88 ha continuato a protestare contro l’arbitro Fabbri, senza riprendere la posizione nella propria trequarti e lasciando scoperta la posizione. “Eravamo disposti bene fino a quel momento, sul gol del Napoli siamo stati però troppo leggerini“, ha ammonito Allegri in conferenza stampa puntando il dito non troppo velatamente sul mancato rientro di Cuadrado.

L’esterno sudamericano – in scadenza a giugno – in questo finale di stagione si gioca le residue chances di permanenza sotto la Mole, anche se ad oggi il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ rimane complicato. La dirigenza della Continassa ritiene troppi i 9 milioni di euro lordi all’anno per il prolungamento e proporrebbe un nuovo contratto al numero 11 soltanto se il suo entourage abbassasse (e non di poco) le preteste economiche. Stipendio troppo salato per un giocatore entrato nella fase discendente della carriera, non solo per la Juventus ma anche per gli estimatori Marotta e Mourinho. Inter e Roma seguono con attenzione gli scenari su Cuadrado, ma a queste condizioni mollerebbero anche loro la presa.

Il club bianconero dal canto suo è intenzionato a svecchiare il binario destro in vista della prossima estate: Maehle – protagonista di un’ottima stagione con la maglia dell’Atalanta – resta un obiettivo sensibile per Allegri, insieme al danese nei radar ci sono anche Singo e Holm. Sul lato opposto, invece, Parisi e soprattutto Carlos Augusto sono due profili monitorati da tempo dall’area tecnica della Juve.