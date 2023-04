Allegri lancia la sfida al Napoli e replica su Lukaku: “Il mio pensiero conta zero”

La rete di Raspadori gela la Juventus e l’Allianz Stadium nel recupero del big match tra i bianconeri e il Napoli. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Beffa finale per la Juventus nel big match contro il Napoli. Prima la rete annullata a Di Maria dal VAR per l’intervento – giudicato falloso – di Milik su Lobotka, nel recupero poi la doccia gelata sulla zampata volante di Raspadori.

Massimiliano Allegri si è arrabbiato nell’incandescente finale, davanti ai microfoni ritrova invece compostezza e analizza il terzo ko consecutivo della sua Juve in Serie A: “Fabbri ha fatto una partita perfetta, è stato molto bravo, adesso dobbiamo rimanere sereni in vista dell’Inter. Non abbiamo niente da recriminare. In campionato abbiamo tre punti sulla quarta e dobbiamo tornare a vincere. Stasera abbiamo incontrato un Napoli forte, che merita di vincere lo scudetto. Noi dobbiamo lavorare per tornare competitivi l’anno prossimo – spiega esordendo il tecnico bianconero in conferenza stampa – Abbiamo preso un gol da polli, abbiamo peccato un po’ di inesperienza. Cuadrado troppo tempo a terra? Siamo stai leggerini su quella situazione, eravamo disposti bene. I giovani hanno fatto una bella partita, ma tutta la squadra: non ho niente da rimproverare ai ragazzi”.

Juventus-Napoli, Allegri sull’arbitraggio: “Partita perfetta di Fabbri”

Mercoledì la Juventus è attesa dal match de dentro o fuori con l’Inter, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia al ‘Meazza’. Si parte dall’1-1 dell’Allianz Stadium con tante polemiche e la squalifica tolta di recente a Lukaku dopo la ‘grazia’ concessa al belga dal presidente federale Gravina.

Allegri preferisce buttare acqua sul fuoco e non alimentare la diatriba, rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Dobbiamo recuperare le energie, con l’Inter è una semifinale di coppa e dobbiamo essere all’altezza. La squalifica di Lukaku? Non sono io che decido, il mio pensiero conta zero. Ci sono organi che hanno la competenza e se hanno deciso così dobbiamo accettare la decisione in totale serenità. Dobbiamo pensare solo al campo perché abbiamo già speso tante energie per la rincorsa in campionato e per cercare di arrivare in fondo in Europa League e Coppa Italia”.