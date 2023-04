Cristiano Ronaldo shock: potrebbe ritirarsi subito dal calcio

Cristiano Ronaldo potrebbe ritirarsi subito dal calcio: la clamoroso indiscrezione sul futuro dell’ex Juventus

Nonostante gli 11 gol e 2 assist in 13 presenze complessive, non stanno andando nel migliore dei modi i primi mesi di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr.

Il club saudita rischia di perdere il campionato e continua ad inseguire l’Al Ittihad, capolista a +3 su CR7 e compagni e con una partita in meno. Nelle ultime settimane è anche arrivata l’eliminazione dalla coppa nazionale e, successivamente, il ribaltone in panchina con l’esonero di Rudi Garcia. Il cinque volte Pallone d’Oro ha esternato tutto il proprio nervosismo nell’ultimo match perso contro l’Al Hilal, rendendosi protagonista in negativo con un brutto fallo in campo ed una reazione anche peggiore nei confronti dei tifosi al triplice fischio. Nelle ultime ore sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sul possibile futuro dell’ex attaccante della Juventus.

Calciomercato, ipotesi ritiro per Cristiano Ronaldo: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’, in caso di clamoroso flop dei sauditi, CR7 potrebbe già interrompere il suo ricchissimo contratto con l’Al-Nassr.

Il centravanti portoghese non ha ancora rinunciato all’idea di tornare in Europa, ma stando al portale spagnolo nessun club è alla finestra e al momento interessato a fare un importantissimo investimento per Ronaldo. Il nuovo scenario, dunque, è quello di un possibile ritiro anticipato per il 38enne in caso di separazione con l’Al-Nassr.