Regalo scudetto per il Napoli: firma imminente

Con la vittoria di ieri sera sulla Juventus la squadra di Luciano Spalletti si è ulteriormente avvicinata allo scudetto

Ora ci siamo davvero: sono pochissimi i centimetri che separano il Napoli dallo scudetto dopo la vittoria in trasferta contro la Juventus. La squadra di Spalletti è riuscita a sbancare lo Juventus Stadium grazie alla rete arrivata nei minuti finali del match di Giacomo Raspadori.

Per conquistare la vittoria aritmetica dello scudetto al Napoli servirà trionfare nel prossimo turno il derby campano contro la Salernitana e sperare allo stesso tempo che la Lazio non ottenga i tre punti contro l’Inter a San Siro. La festa per la vittoria del campionato potrebbe quindi arrivare nel giro di una settimana, anche se nella notte – al ritorno della squadra a Napoli – i tifosi partenopei hanno già anticipato i primi festeggiamenti.

Per quanto riguarda poi il futuro del club, il Napoli dovrà ripartire innanzitutto dalla conferma di Luciano Spalletti. Dopo l’annuncio fatto ieri dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel pre-partita di Torino, la società ha intenzione di esercitare il prolungamento per un altro anno sancito sul contratto in scadenza dell’allenatore toscano, per evitare che il tecnico possa diventare facile preda delle big di Premier League. Proprio Spalletti è stato il protagonista del sondaggio odierno lanciato sui canali di Calciomercato.it.

Calciomercato Napoli, deciso il rinnovo di Spalletti dopo lo scudetto

Come anticipato, la vittoria ottenuta nel finale contro i rivali della Juventus ha avvicinato ulteriormente uno scudetto che dalle parti di Napoli manca da 33 anni.

A questo punto, secondo i tifosi che hanno partecipato al sondaggio, come prima mossa per celebrare la vittoria dello scudetto Luciano Spalletti dovrebbe firmare il rinnovo del contratto con il Napoli ed alzare l’asticella in vista della prossima stagione, tentando un nuovo assalto alla Champions League dopo aver solamente sfiorato l’approdo in semifinale nell’ultima edizione.

Il rinnovo dell’allenatore toscano ha dunque trionfato con il 53% dei voti complessivi, davanti alla possibilità di andare in campionati esteri come la Premier League o la Liga (17%). Al terzo posto l’ipotesi di accettare l’incarico di una Nazionale con il 16%, davanti all’addio per un’altra big italiana come Milan o Juve al 14%l