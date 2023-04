“Alla Juve? Ho un contratto col Napoli”: il non detto di Giuntoli

Accostato alla Juventus in vista della prossima stagione, il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ha risposto alla domanda sul suo futuro

È la sera di Juventus-Napoli, ultimo match domenicale valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che vale molto per i bianconeri, in lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League dopo la restituzione, almeno momentanea, dei quindici punti.

Di contro, il Napoli di Luciano Spalletti non vorrà certamente fare la vittima sacrificale e, nonostante i moltissimi punti di vantaggio in classifica, ha tutta l’intenzione di rifarsi dopo l’amarezza patita in Champions con l’eliminazione ai quarti per mano del Milan di Stefano Pioli. “I ragazzi hanno dimostrato di saper sempre reagire – le parole del direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ai microfoni di ‘Dazn’ – Contiamo di farlo anche stasera”.

Il discorso si è, poi, spostato, sulla conferma di Luciano Spalletti, vista la clausola per il prolungamento automatico di un anno dell’accordo in essere, mentre le sirene della Premier League suonano forti. “Da parte nostra, confermiamo la volontà di andare avanti. Per noi è riconfermatissimo, la cosa non fa notizia”. Infine, a Giuntoli, accostato proprio alla Juventus in vista della prossima stagione, è stato chiesto conto di queste voci: “Se mi tiro fuori? Sono indiscrezioni giornalistiche, ho un contratto col Napoli e non c’è niente”.