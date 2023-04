L’aereo prende fuoco sulla pista: paura per la squadra

Un uccello è andato a sbattere contro il motore di sinistra poco prima del decollo. L’impatto ha provocato un forte scoppio e le successive fiamme

Tragedia sfiorata all’aeroporto di Braunschweig-Wolfsburg. L’aereo che avrebbe dovuto trasportare la squadra è andato in fiamme. È successo alcune ore dopo il pareggio per 2-2 dell’andata della semifinale di Champions League femminile, Wolfsburg-Arsenal.

L’aereo andato in fiamme è quello della squadra inglese. Tutta ‘colpa’ di un uccello andato a sbattere contro il motore di sinistra poco prima del decollo. L’impatto ha provocato un forte scoppio e le successive fiamme. I passeggeri e la squadra women dei ‘Gunners’ sono stati immediatamente evacuati.

what did arsenal women do in a past life to deserve this season pic.twitter.com/6pvF4C4Il7 — liv (@livthegooner) April 24, 2023

“Il nostro aereo ha avuto un problema tecnico prima del decollo in Germania domenica sera – recita la nota ufficiale dell’Arsenal – Di conseguenza, domenica siamo rimasti a Wolfsburg durante la notte prima di tornare in Inghilterra oggi pomeriggio. Vorremmo ringraziare il personale a bordo dell’aeromobile e a terra in aeroporto per la loro assistenza”.

L’Arsenal Women (che ha giocato col Wolfsburg priva di diverse calciatrici importanti) aveva impiegato una compagnia aerea maltese per trasferirsi in Germania e stava per utilizzare la stessa anche per il ritorno a casa.