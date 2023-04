Juventus, per Cuadrado in arrivo una “punizione esemplare”

Nell’azione che ha preceduto il gol di Raspadori che ha deciso Juventus-Napoli, Cuadrado ha chiesto il rigore per un presunto contatto

Nei minuti finali del big match Juventus-Napoli, valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, è successo praticamente di tutto. Dal gol annullato ad Angel Di Maria, dopo il richiamo del Var per un fallo di Milik su Lobotka, alla simulazione di Juan Cuadrado fino alla rete, decisiva, di Giacomo Raspadori che ha consentito alla squadra di Luciano Spalletti di espugnare l’Allianz Stadium di Torino.

Sul lato destro della difesa della squadra di Massimiliano Allegri, lasciato scoperto proprio dal colombiano, Raspadori si è trovato da solo in area di rigore e con un sinistro al volo ha trafitto Szczesny in pieno recupero. Un gol che ha tagliato, inevitabilmente, le gambe ai bianconeri e ha fatto esplodere le proteste contro Cuadrado, reo di essersi ‘tuffato’ dopo il leggerissimo contatto con Juan Jesus in area di rigore avversaria. L’arbitro della gara, Michael Fabbri, ha fatto ampi cenni all’ex Fiorentina di rialzarsi, perché non era un tocco che poteva portare al calcio di rigore.

Il mancato rientro in difesa ha, però, spalancato le porte alla decisiva rete del Napoli che, domenica prossima, può festeggiare la conquista matematica del terzo Scudetto della storia se batteranno la Salernitana e la Lazio dell’ex Maurizio Sarri non dovesse vincere contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tornando alla partita di ieri e alla simulazione di Cuadrado, il giornalista di dichiarata fede napoletana, Umberto Chiariello, ha espresso giudizi decisamente tranchant sulla questione. E ne ha avuto anche Massimiliano Allegri.

“Cuadrado ha superato ogni limite, punizione esemplare”

“Queste persone, Allegri e Cuadrado, non hanno diritto di cittadinanza in un mondo di sportivi – le sue parole a Tv Play in onda su Twitch – Non esiste che un allenatore professionista si alza e se ne va, senza salutare l’avversario. Poiché lo fa d’abitudine, mi ha rotto le palle. Cuadrado è vergognoso, grazie a quella stronzata che ha fatto, il Napoli ha fatto gol. Ci prova sempre, ma vuoi fare il giocatore serio e pensare che indossi una maglia importante? Fabbri avrebbe dovuto ammonirlo dopo la rete di Raspadori. Cuadrado ha superato ogni limite, non se ne può più. Non va bene, non è sport”. Dello stesso avviso anche l’opinionista Andre Bruno Savelli: “Per Cuadrado ci vorrebbe una punizione esemplare”.