HIGHLIGHTS | Tris Atalanta e Roma ko: ora è bagarre Champions

Atalanta-Roma ha chiuso la 31esima giornata della Serie A: lo scontro Champions è finito 3-1 per i bergamaschi

Una vera e propria bagarre Champions: quattro squadre in tre punti per un solo posto, cinque in sette, considerando anche la Juve, per due posti. L’Atalanta si invita a pieno titolo alla corsa al quarto posto e lo fa vincendo lo scontro diretto contro la Roma. Il risultato finale recita 3-1 per la formazione di Gasperini che ora vede la Champions a soli tre punti.

Nel primo tempo è la Roma a tenere il pallino del gioco, ma la squadra di Mourinho non riesce mai a rendersi realmente pericolosa. Così l’episodio più importante riguarda un contatto a metà campo tra Ederson e Pellegrini che scatena le proteste della panchina giallorossa e la reazione di Gasperini: l’arbitro estrae il cartellino giallo verso un componente della panchina capitolina e verso il tecnico dei bergamaschi. Al 38′ la svolta del match: recupero palla dei nerazzurri sulla trequarti della Roma, cross in mezzo e tiro a volo di Pasalic che batte Rui Patricio.

La Roma prova a scuotersi dopo lo svantaggio e si rende pericolosa con Abraham ma all’intervallo si va sull’1-0. Nella ripresa la squadra di Mourinho prova ad aumentare i giri ma manca l’appuntamento con il gol. Lo Special One lancia in campo anche Dybala ma a segnare è l’Atalanta con una conclusione di Toloi deviata in porta da Llorente.

Serie A, Atalanta-Roma 3-1: marcatori, classifica e highlights

Siamo al minuto 74′ e la rete del capitano nerazzurro è praticamente la pietra tombale alle speranze di rimonta della Roma.

Mourinho prova i tutto per tutto mettendo in campo anche Belotti e tocca a Pellegrini riaccendere la speranza con una conclusione del limite. Ma dura soltanto pochi secondi: clamoroso pasticcio di Rui Patricio e Koopmeiners lo punisce, siglando il 3-1. Il risultato non cambia più: vince l’Atalanta, va ko la Roma che fa i conti anche con i problemi fisici di Dybala che ha finito il match zoppicando.

ATALANTA-ROMA 3-1: 39′ Pasalic (A), 74′ Toloi (A), 83′ Pellegrini (R), 84′ Koopmeiners (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 56, Inter 54, Atalanta 52, Bologna 44, Udinese 42, Fiorentina 42, Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 27, Hellas Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.