Fissato l’incontro (anche per Lukaku): l’Inter incassa 61 milioni

L’Inter potrebbe essere costretta a cedere i suoi big a fine stagione: programmato il vertice di mercato, non c’è solo Lukaku in ballo

L’Inter torna a respirare in campionato dopo le imprese in Champions League. Cammino spedito in Europa, decisamente meno in Italia dove i nerazzurri di Simone Inzaghi non centravano il risultato pieno da ben cinque partire.

Il rotondo 3-0 sul campo dell’Empoli rimette in corsa il tecnico piacentino per l’accesso tra le prime quattro, obiettivo vitale per la società di Zhang in attesa del doppio derby nelle semifinali di Champions contro i cugini del Milan. Indipendentemente dalla qualificazione alla massima competizione europea, la proprietà interista potrebbe comunque essere costretta a privarsi di almeno un big per esigenze di bilancio e finanziare anche il mercato in entrata la prossima estate. Nella lista dei cedibili fa parte anche André Onana, malgrado un’avventura finora positiva alla sua prima stagione nel campionato italiano. Il camerunese ha tolto il posto da titolare a capitan Handanovic ed è uno dei punti fermi adesso dello scacchiere di Inzaghi.

Pressing Chelsea: Onana può lasciare l’Inter

Anche per questo motivo l’Inter ha la possibilità di incassare una corposa plusvalenza e un tesoretto importante da un’eventuale cessione dell’ex Ajax, sbarcato l’ultima estate a parametro zero a Milano dopo la fine del rapporto con i ‘Lancieri’.

A fronte di un assegno cospicuo, tra i 40 e i 45 milioni di euro, la dirigenza di Viale della Liberazione darebbe il via libera per la cessione dell’estremo difensore. Su Onana c’è l’interesse di diverse big della Premier League, specialmente il Chelsea. E come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, prossimamente potrebbe esserci un vertice di mercato a Milano con la dirigenza dei ‘Blues’ e nel quale si parlerà inevitabilmente anche del futuro di Romelu Lukaku, che a oggi difficilmente resterà in maglia nerazzurra. Tra costo del cartellino e ingaggio (il camerunese percepisce uno stipendio da 4 milioni lordi fino al 2027), Marotta e Ausilio risparmierebbero ben 61 milioni di euro. Preziosi per reperire il sostituto su Onana, con l’empolese Vicario in pole sul baby Carnesecchi. Inoltre, il gruzzoletto dell’ex portiere dell’Ajax servirà all’area tecnica interista per riforzare la rosa anche negli altri reparti in vista della prossima stagione.