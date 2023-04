Onana ceduto, l’Inter ha già ‘incontrato’ il nuovo portiere

Vertice con l’Inter, le immagini mostrano tutto: la squadra nerazzurra ha già scelto il dopo Onana, tutti i dettagli

Vittoria fondamentale per l’Inter contro l’Empoli in ottica quarto posto. I nerazzurri ringraziano Lukaku (doppietta), tornato al gol d’azione dopo una lunga astinenza, si riavvicinano alle postazioni buone per qualificarsi alla prossima Champions League.

Un’edizione che potrebbe non vedere Onana difendere la porta nerazzurra. Che il portiere camerunese possa andare via non è una novità: come raccontato da Calciomercato.it, in Premier League ci sono Chelsea e Tottenham interessate all’estremo difensore, così come l’Atletico Madrid nel caso in cui dovesse andare via Oblak. L’Inter dal canto suo, non è intenzionata a cedere il portiere, anche se la tentazione di una mega-plusvalenza potrebbe cambiare le carte in tavola. Così davanti ad una proposta di 35-40 milioni di euro, Marotta potrebbe dare il via libera alla cessione del calciatore e dare il là alla caccia al sostituto. Da questo punto di vista, si registra un incontro con il possibile successore.

Calciomercato Inter, incontro con il portiere

Il palcoscenico di quello che può essere anche una sorta di vertice è stato lo stadio di Empoli, anzi precisamente il terreno di gioco. E’ qui che Guglielmo Vicario, attualmente fermo per infortunio, ha avuto una breve chiacchierata con Baccin, vice direttore sportivo dell’Inter.

Nonostante non fosse tra i convocati, Vicario era comunque presente a bordo campo e la sua presenza è stato il pretesto per un breve dialogo con il dirigente interista. Viene facile ipotizzare che i due abbiano potuto anche parlare del futuro dell’estremo difensore che da tempo è nel mirino delle big italiane. Non solo Inter: il nome di Vicario è stato accostato anche a Juventus, Napoli e Roma.

Il suo destino si deciderà al termine della stagione e non è da escludere l’approdo in una big. Magari proprio l’Inter se dovesse arrivare la cessione di Onana e chissà che Vicario e Baccin non abbiano parlato proprio di questo a bordo campo prima della sfida di quest’oggi.