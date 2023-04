DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita all’Atalanta a Bergamo nel monday night che chiude la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo che sarà diretta dall’arbitro Irrati della sezione di Pistoia.

Reduci dalla qualificazione alle semifinali di Europa League ai tempi supplementari a spese del Feyenoord, i giallorossi di José Mourinho vanno a caccia della quarta vittoria di fila in campionato dopo quelle ottenute contro Sampdoria, Torino e Udinese – tutte senza subire gol – per agganciare la Juventus in terza posizione e allungare su Milan e Inter nella corsa Champions. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, invece, si tratta probabilmente dell’ultima chiamata per il treno quarto posto dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due uscite con la sconfitta interna col Bologna e il pareggio esterno con la Fiorentina. La partita sarà trasmessa in diretta in tv, su smartphone e tablet in esclusiva su Dazn. All’andata gli orobici espugnarono la Capitale con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Scalvini. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Roma in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma* 56, Milan 56, Inter 54, Atalanta* 49, Bologna 44, Udinese 42, Fiorentina 42, Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 27, Hellas Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.

*Una partita in meno