Proteste in Juventus-Napoli: “Condotta violenta”

Fari puntati sul big match dello Stadium tra Juventus e Napoli che va a chiudere la domenica di Serie A. Primo tempo intenso da parte di entrambe: episodio discusso con Gatti protagonista

Il primo tempo di Juventus-Napoli si è concluso sul pareggio a reti bianche. Tanta l’intensità messa in campo da entrambe le compagini, che per 45 minuti si sono date battaglia anche dal punto di vista fisico oltre che tecnico.

Gara complessivamente corretta, amministrata da un paio di ammonizioni, ma con un episodio discusso intorno alla mezz’ora che ha visto protagonisti Gatti e Kvaratskhelia. L’esterno georgiano è stato infatti colpito al volto dal difensore bianconero. Una vicenda analizzata poi dall’esperto Luca Marelli a ‘Dazn’. L’ex arbitro ha evidenziato come sia un episodio al limite del rosso: il pugno chiuso e il ghigno di Gatti fanno infatti riflettere. Secondo Marelli c’erano gli estremi per una on field rewiew per condotta violenta, proprio in virtù dell’atteggiamento del centrale juventino.