Pioli ‘esalta‘ Leao, ma arriva una brutta notizia: annuncio sull’infortunio di Ibra

Milan, le parole di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN poco dopo la fine della gara con il Lecce: ecco quanto dichiarato dal tecnico rossonero.

Una partita da vincere quella contro il Lecce per il Milan di Stefano Pioli, con i rossoneri che trascinati da un super Leao hanno avuto la meglio della compagine di Baroni. Intervistato ai microfoni di DAZN, il tecnico rossonero ha toccato diversi argomenti, a cominciare dal periodo di forma di Rafa Leao:

PIOLI – “Rafa è un ragazzo intelligente, siamo tutti dentro il nostro momento. Il sogno Champions ce l’abbiamo, ma lo tireremo fuori tra tre settimane. Tuttavia oggi era importante concentrarsi sul campionato così come sarà il prossimo scontro diretto con la Roma.”

LEAO – “Deve andare di più a chiudere sul secondo palo, è alto 1.90 metri, pochi terzini possono reggerlo fisicamente: ci deve essere più dentro l’area e attaccare meglio il secondo palo, ha tutto per migliorare queste piccole cose per farlo crescere definitivamente.”

PAZIENZA – C’è stata pazienza, ma non lucidità nella gestione dell’ultimo quarto di campo, abbiamo sbagliato troppe scelte ma non era così difficile: avremmo dovuto aprire meglio il gioco e venire dentro. Chiaro poi che la partita l’abbiamo fatta, comandata come volevamo noi: abbiamo vinto senza correre particolari rischi se non l’occasione nel primo tempo.

MINI RIUNIONE – “Volevo trasmettere il fatto che sbloccare il risultato era importante: parliamo di energia, chiaro che non è mai semplice quando gli avversari si chiudono nella loro metà campo. Abbiamo fatto bene, ma avremmo potuto fare qualcosa in più.”

KRUNIC – “All’inizio era più un centrocampista di inserimento, ora di costruzione: ora detta bene i tempi, sa aprirsi, sa stare dentro, è un giocatore importante. Oggi mi è piaciuto come è entrato Bennacer.

Dal sogno Champions alle condizioni di Ibra: il punto di Pioli

Pioli sempre a Dazn ha passato in rassegna quelle che potrebbero essere le sfide che dovrebbero configurarsi doppio confronto in Champions contro l’Inter:

SUCCESSO DELL’INTER – “Non avevamo bisogno di stimoli: oggi e la partita di Roma saranno determinanti, non avevamo bisogno di altri stimoli. Abbiamo passato momenti difficili ma li abbiamo superati e dobbiamo continuare a crescerli.

LEAO-LUKAKU – “Ci aspetteranno due partite fantastiche, ma c’è tempo. Contro la Roma troveremo un avversario forte, allenato da un tecnico forte: sarà uno scontro diretto, sapremo come affrontarli.”

Poi l’annuncio in conferenza sulle condizioni di Ibra: “Purtroppo ha sentito un problema al polpaccio. Peccato, perché pensavo che potesse giocare qualche minuto. Qualcosa ha avuto sicuramente.”