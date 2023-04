Pagelle Juventus-Napoli 0-0 Serie A, i voti: Milik male, Osimhen non punge

Andiamo a scoprire tutti i voti di Juventus-Napoli, match che chiude la domenica della trentunesima giornata di Serie A.

Una sfida sentitissima e che è diventata ancora più importante dopo la vittoria, per cinque a uno, dei partenopei nella gara di andata.

I bianconeri arrivavano a questa sfida dopo il pareggio in casa dello Sporting Lisbona; un risultato che ha permesso ai ragazzi di Allegri di ottenere la qualificazione alla semifinale di Europa League dove ci sarà il doppio confronto con il Siviglia.

Al Napoli, invece, non è bastato l’uno a uno casalingo contro il Milan per accedere alle semifinali Champions. Una gara, quella di questa sera, non semplice anche a causa di diverse assenze.

Pagelle Juventus-Napoli 0-0 i voti

Juventus migliore in campo: Locatelli

JUVENTUS

Szczesny 6: nessun problema particolare per l’estremo difensore bianconero che non deve fare gli straordinari nonostante un reparto offensivo, quello del Napoli, sempre molto pericoloso.

Gatti 6.5: rischia per un colpo dato a Kvaratskhelia ma, per il resto, conferma la sua straordinaria crescita andando a guidare la difesa bianconera in una serata dove Allegri ha deciso di lasciare in panchina sia Bremer sia Bonucci.

Rugani 6.5: utilizzato fino a questo momento con il contagocce, Allegri decide di schierarlo titolare contro il Napoli e, nello specifico, un cliente molto scomodo come Osimhen. Nella ripresa salva un tiro molto pericoloso del centravanti partenopeo. Risposta sicuramente positiva quella fornita da Rugani.

Danilo 6: rispetto ad altre partite fatica a proporsi in zona offensiva con la solita continuità. Risulta determinante nell’andare a bloccare una conclusione che poteva risultare molto pericolosa.

Cuadrado 6.5: è suo il primo tiro della Juventus ma, in generale, è uno dei più pericolosi nel primo tempo con la sua capacità di andare a saltare il diretto avversario. Rappresenta un problema per la difesa partenopea.

Miretti 5.5: preferito a Fagioli fatica a mostrare le sue qualità contro un centrocampo molto fisico come quello scelto da Spalletti. Prestazione decisamente al di sotto delle sue possibilità.

Locatelli 6.5: probabilmente il migliore del centrocampo bianconero con una serie di giocate di altissimo spessore e la sensazione di poter trascinare la squadra. Giocatore indispensabile per il sistema di gioco della Juventus.

Rabiot 6.5: ha sui piedi una delle più grandi occasioni del primo tempo grazie al suo solito inserimento alle spalle della difesa. E’ in un momento di forma veramente importante.

Kostic 6: sbaglia un passaggio non da lui in una delle poche volte in cui la difesa del Napoli si era fatta trovare scoperta. Da uno con le sue capacità era lecito aspettarsi qualcosa in più.

Soulé 5: seconda novità di Allegri ma, a differenza di Rugani, non riesce a dare le stesse risposte. Fatica tremendamente a mostrare la sua qualità tra le linee.

Milik 5: la prestazione del centravanti polacco è la perfetta immagine del momento che sta vivendo l’attaccante bianconero. Mai pericoloso contro l’attenta coppia difensiva partenopea.

Napoli migliore in campo: Kvaratskhelia

NAPOLI

Meret 6: bella la parata su Cuadrado nonostante il tiro fosse centrale. Per il resto non corre troppi pericoli e si disimpegna nel migliore dei modi.

Di Lorenzo 6.5: rispetto ad altre partite, il terzino si spinge poco in fase offensiva ma è molto attento quando deve fronteggiare gli attacchi avversari. Partita di sostanza e concentrazione come testimoniato da una buonissima chiusura nel secondo tempo.

Kim 6: marca molto bene Milik e conferma di essere uno dei migliori centrali del campionato. Altra grande prestazione fornita dal difensore partenopeo

Jesus 6: inserito al posto di Rrahmani fornisce una grande prestazione dimostrando di poter essere una valida alternativa per la rosa di Spalletti.

Olivera 6: è lui il titolare per l’assenza di Mario Rui. Gioca una buona partita nonostante non riesca a fornire una spinta costante a livello offensivo.

Anguissa 5.5: non sembra essere nel suo miglior momento di forma. Fatica ad imporre la sua forza fisica ma, in mezzo al campo, rappresenta comunque un punto di forza per il Napoli.

Lobotka 6: è il cervello della squadra di Spalletti. Questa sera prova a guidare i suoi compagni ma non sempre riesce a gestire tempi e ritmi di gioco come vorrebbe.

Ndombele 5.5: preferito a Zielinski per dare più sostanza al centrocampo partenopeo gioca una partita tra alti e bassi senza mai dare l’impressione di poter prendere il sopravvento sul centrocampo della Juventus.

Lozano 5.5: spreca un grande contropiede nel corso del primo tempo e fatica a creare la superiorità numerica nonostante l’uno contro uno sia tra le sue caratteristiche migliori.

Osimhen 5.5: ben marcato dalla coppia Rugani-Gatti fatica ad imporre la sua forza fisica e la sua qualità. Nella ripresa ha due grandi occasioni: nella prima colpisce il palo mentre nella seconda alza troppo la sua conclusione.

Kvaratskhelia 6: nel primo tempo riceve, da Gatti, un colpo che avrebbe potuto portare al rosso per il difensore bianconero. In generale è, ancora una volta, il giocatore che prova a dare una scossa e a trascinare il suo Napoli.

Tabellino Juventus Napoli 0-0 23 aprile 2023 Serie A

JUVENTUS-NAPOLI

Rete:

Juventus (3-5-2): Szczesny (6); Gatti (6.5), Rugani (6.5), Danilo (6); Cuadrado (6.5), Rabiot (6.5), Locatelli (6.5), Miretti (5.5), Kostic (6); Soulé (5), Milik (5). Allenatore: Allegri

Napoli (4-3-3): Meret (6); Di Lorenzo (6), Kim (6), Jesus (6), Olivera (6); Anguissa (5.5), Lobotka (6), Ndombele (5.5); Lozano (5.5), Osimhen (5.5), Kvaratskhelia (6). Allenatore: Spalletti

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Locatelli, Rabiot (Juventus)

Espulsi: