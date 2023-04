Lu-La is back, così Lukaku può sperare di rimanere all’Inter

Contro l’Empoli l’Inter torna a vincere e i suoi attaccanti tornano a segnare. Lukaku e Lautaro Martinez trascinano i nerazzurri segnando tre gol pesantissimi e portando a casa una vittoria fondamentale

253 giorni dopo. Romelu Lukaku torna a segnare su azione in campionato dopo una lunghissima ed estenuante attesa. Il belga, scatenato contro l’Empoli, porta a casa una doppietta e un assist per il suo compagno di reparto Lautaro Martinez.

La Lu-La è tornata. Quella Lu-La che tanto fece sognare i tifosi nell’anno dello scudetto, con Antonio Conte. Nella stagione 2020/2021, infatti, Big Rom chiuse l’anno con 30 reti e 10 assist in tutte le competizioni. Lautaro 19 reti e 11 assist. Due compagni di squadra inseparabili, fuori e dentro il campo.

Quando Lukaku è tornato all’Inter all’inizio della stagione corrente, i tifosi si aspettavano di rivedere quella coppia devastante che erano stati abituati a vedere due anni prima. Non è stato così, con il belga che solamente ora sta ritrovando la forma fisica ideale, complici anche diversi infortuni.

Ma contro l’Empoli Big Rom si è scatenato. Il primo gol nasce da un passaggio di Brozovic, Lukaku si sposta e lascia passare il pallone sul piede destro. Incrocia all’angolino e nulla può Perisan. L’esultanza? Neanche a dirlo, la classica con un dito sulla bocca e l’altra sulla fronte. L’Inter approfitta di un Empoli che per cercare di pareggiare la partita si sbilancia in avanti e Romelu sigla il 2-0. Punta Ismajli, entra in area di rigore e tira un mancino violentissimo che non lascia scampo. Il 3-0 di Lautaro Martinez chiude definitivamente il match. È il ritorno della Lu-La.

Da Lautaro a Correa, finalmente si sblocca l’attacco

Se prima della sfida contro il Benfica l’Inter doveva fare i conti con un attacco bloccato, ora può sorridere dei suoi giocatori ritrovati.

Gli attaccanti nerazzurri, nelle ultime due partite hanno segnato cinque gol. Il primo a sbloccarsi è stato Lautaro Martinez contro la squadra portoghese in Champions League. L’argentino non segnava da otto partite. Nello stesso match è tornato al gol anche Correa, a secco dalla sfida contro la Sampdoria del 29 ottobre 2022. Infine, ma non per importanza, anche Lukaku si sblocca contro l’Empoli.

In realtà Big Rom non segnava dalla sfida di Coppa Italia contro la Juventus, su rigore. Per l’ultimo gol su azione in campionato bisogna tornare alla prima giornata contro il Lecce mentre in Champions il rullino va avvolto fino alla partita contro il Porto. Inzaghi ritrova i suoi nel momento più importante della stagione, dove ci sono due trofei da vincere e un quarto posto in classifica da raggiungere.