Juventus tra soddisfazione e paura: “Speriamo di non avere brutte sorprese”

Il direttore generale della Juventus, Maurizio Scanavino, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio del match contro il Napoli

Serata molto importante per la Juventus. Gli uomini guidati da mister Massimiliano Allegri sono chiamati a superare l’ostacolo Napoli all’Allianz Stadium, per sorpassare in classifica la Lazio dell’ex Maurizio Sarri e prendersi il secondo posto.

Dopo la restituzione da parte del Collegio di Garanzia del CONI dei quindici punti di penalizzazione si registra maggior serenità nell’ambiente bianconero, anche se si tratta di un qualcosa di provvisorio in attesa del verdetto definitivo della Corte d’Appello Federale. Sull’argomento in questione si è così espresso il direttore generale della ‘Vecchia Signora’, intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ poco prima del fischio d’inizio del big match contro il Napoli. “Siamo molto soddisfatti del fatto che sia stato accolto il ricorso – ha dichiarato Scanavino – e speriamo di non avere brutte sorprese in futuro. Nelle prossime due/tre settimane sapremo le motivazioni che hanno portato i giudici a prendere le loro decisioni. Dopodiché, avremo un quadro più chiaro della situazione e capiremo anche se ci saranno altre penalizzazioni”.

Il dg del club di Exor parla, poi, della riapertura della Curva Sud e della delicata tematica rigurdante Romelu Lukaku e il razzismo: “La Juventus è un club all’avanguardia per quanto rigurda la gestione di eventi del genere allo stadio. Abbiamo individuato le due persone coinvolte nell’episodio in questione. La persona minorenne non potrà più venire allo stadio per dieci anni, mentre quella maggiorenne per sempre. Lukaku e il razzismo? La nostra posizione è a favore di ciò che può combattere il razzismo. La Juventus è all’avanguardia di tutti gli aspetti che impattano su questo aspetto“.

Juventus, Scanavino chiaro: “Vogliamo il secondo posto e le due finali”

Il dirigente bianconero, infine, parla degli obiettivi stagionali: “Gli ultimi quattro mesi sono stati molto complicati. La Juventus è una squadra costruita per vincere e devo ringraziare tutti, perché hanno reagito nel migliore dei modi a questa situazione“.

Scanavino conclude: “Si potevano perdere tante motivazioni, invece non è successo. Il nostro obiettivo è essere competitivi su tutti i fronti. Vogliamo prenderci il secondo posto e centrare le due finali“.