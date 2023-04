Juventus-Napoli, Allegri cambia tutto: formazione stravolta

Stasera il big match Juventus-Napoli, Massimiliano Allegri spiazza tutti e propone una formazione profondamente rinnovata

Alle 20.45, all’Allianz Stadium, il big match di giornata tra Juventus e Napoli. Sfida fondamentale per entrambe per diversi motivi: i bianconeri vogliono guadagnarsi il secondo posto superando la Lazio dopo aver ritrovato i 15 punti della precedente penalizzazione, gli azzurri con una vittoria si regalerebbero nel prossimo weekend il primo match point scudetto.

Massimiliano Allegri, per la gara contro i partenopei, prepara una formazione a sorpresa. Ritorno alla difesa a tre e al centrocampo a cinque, con oltretutto numerosissimi cambi rispetto alla gara con lo Sporting in Europa League e anche pensando alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Difesa a tre con Gatti, Rugani e Danilo davanti a Szczesny: Bremer è convocato ma non sarà rischiato. Kostic torna titolare in fascia sinistra, dall’altra parte Cuadrado, in mezzo confermata la mediana Miretti, Locatelli e Rabiot come a Lisbona. Attacco cambiato interamente: Soulè da trequartista in appoggio a Milik, mentre Vlahovic, Di Maria e Chiesa verranno preservati ed entreranno a gara in corso.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulè; Milik