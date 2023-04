Italiano spicca il volo con la Fiorentina: c’è una big in agguato

Momento super della Fiorentina di Vincenzo Italiano tra coppe e campionato: l’allenatore siciliano potrebbe spiccare il volo verso una grande la prossima estate

La Fiorentina dà spettacolo nella prima mezzora del match di campionato contro il Monza. L’uno-due mortifero a inizio gara di Kouame e Saponara ha gelato l’U-Power Stadium nei primi tredici minuti, con la squadra di Vincenzo Italiano padrona del campo e della partita fino alla remuntada dei padroni di casa (autorete Biraghi e gol del 2-2 firmato da Mota).

Poco male per i viola che continuano nel loro momento estremamente positivo, malgrado il ko per 3-2 al ‘Franchi’ con il Lech Poznan che aveva comunque certificato l’accesso alle semifinali di Europa League, dove incroceranno il Basilea. La Fiorentina inoltre, insieme a Inter e Juventus, è l’unica squadra ancora impegnata su tre fronti e giovedì ha l’opportunità di staccare il biglietto per la finalissima di Coppa Italia ai danni della Cremonese dopo il successo per 2-0 all’andata. Nelle ultime 15 partite prima della trasferta a Monza, i viola hanno perso solo l’ultima gara – peraltro ininfluente – con il Lech Poznan in Europa e conquistato in questa striscia ben undici successi. Dopo un periodo complicato nella prima parte di stagione, la formazione di Italiano ha spiccato letteralmente il volo e adesso sogna di portare a casa un trofeo nel finale di stagione.

Inzaghi verso il divorzio dall’Inter: c’è anche Italiano nella lista di Marotta

Gran parte del merito certamente va attribuito a Vincenzo Italiano, sempre fedele al proprio canovaccio tattico e che ha rivitalizzato tra gli altri giocatori importanti come Cabral e Nico Gonzalez, oltre a far maturare a grandi livelli Amrabat: il marocchino protagonista al Mondiale in Qatar e nel mirino delle grandi sul mercato.

Anche l’allenatore siciliano nato in Germania è però appetito dalle big del nostro campionato, Inter su tutte se a fine stagione dovesse effettivamente concludersi il matrimonio tra i vicecampioni d’Italia e Simone Inzaghi. Italiano è uno dei papabili nella lista di Marotta e Ausilio, monitorato da tempi non sospetti dalla dirigenza di Viale della Liberazione. “Al momento penso solo al presente, la mia testa è esclusivamente proiettata al campo e alla Fiorentina“, le recenti dichiarazioni del tecnico su un futuro in una grande e lontano da Firenze. Il patron Commisso e Barone, che hanno sempre difeso Italiano anche nei momenti più difficili, non hanno però intenzione di privarsi a cuor leggero del mister di Ribera e lavorano per blindarlo in panchina con un nuovo contratto dopo il rinnovo la scorsa estate fino al giugno 2024. La Fiorentina punta a far scattare l’opzione per un ulteriore anno presente nell’attuale accordo, con ritocco dell’ingaggio adesso di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Non sarà facile resistere alle sirene delle big per Italiano, che intanto dà spettacolo alla guida della sua Fiorentina con l’obiettivo di fare la storia e riportare un trofeo che manca dal 2001.