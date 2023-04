Inter-Barcellona, incroci infiniti: l’attaccante va, il centrocampista arriva

Il calciomercato nerazzurro continua ad incastrarsi con quello del Barcellona: ecco le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra

L’asse Barcellona-Inter è pronto a scaldarsi. Qualche giorno fa, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Piero Ausilio, ha incontrato a Spagna i dirigenti del club blaugrana.

Inevitabilmente si è pensato al possibile scambio Kessie-Brozovic, di cui si è parlato tanto soprattutto durante il calciomercato di gennaio. Ma attenzione anche al profilo di Samuel Umtiti, che tanto bene sta facendo con la maglia del Lecce e che potrebbe raccogliere l’eredità di Milan Skriniar, destinato a volare a Parigi. Potrebbero interessare ai nerazzurri anche Dest e Jordi Alba.

Ma, come detto più volte, il vero sogno dell’Inter in casa blaugrana porta il nome di Franck Kessie e le ultime novità provenienti dall’Inghilterra potrebbero avvicinare l’ivoriano a Milano. Il Barcellona e Xavi in inverno hanno voluto puntare sull’ex Milan ma in estate le cose potrebbero cambiare. Non è un caso che gli spagnoli, come riporta il Mirror, abbiano intenzione di provare a mettere le mani su N’Golo Kante.

Il Chelsea vorrebbe tenersi stretto il francese ma la firma sul contratto non è ancora arrivata e sappiamo bene quanto il Barcellona sia bravo a convincere i calciatori in scadenza di contratto. Un eventuale arrivo in Catalogna di Kante potrebbe liberare Franck Kessie, verso Milano.

Calciomercato Inter, il Barcellona lo rivuole: nerazzurri avvisati

Ma il Mirror riporta un’altra notizia, relativa ad un calciatore del Chelsea, che può interessare all’Inter.

Stiamo parlando di Pierre Emerick-Aubameyang. Secondo il giornale inglese, l’attaccante potrebbe far ritorno al Camp Nou. Il Chelsea in estate si libererà di tanti calciatori e il Barcellona, dunque, sembra pronto ad approfittarne per rafforzare la propria rosa.

I soldi a disposizione per fare il mercato sono davvero pochi: ecco perché un doppio colpo a costo zero, come fatto lo scorso anno, potrebbe essere una buona soluzione. Non solo, dunque, Kante, che potrebbe far sorridere l’Inter ma anche Aubameyang. L’attaccante, cresciuto nelle giovanili del Milan, è stato accostato anche all’Inter in vista di un possibile addio di Romelu Lukaku, destinato a far ritorno proprio al Chelsea, dopo la scadenza del prestito.