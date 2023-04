HIGHLIGHTS | Spalletti sbanca lo Stadium: Raspadori stende la Juventus

Finale di fuoco durante il big match tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium: polemicge per il gol annullato a Di Maria, decide Raspadori

È appena arrivato anche l’ultimo verdetto di questa domenica di calcio. Aspettando la gara finale, che vedrà scontrarsi l’una di fronte all’altra Atalanta e Roma al Gewiss Stadium, stasera abbiamo assistito al primo big match della trentunesima giornata di Serie A tra Juventus e Napoli, fra le mura dell’Allianz Stadium.

Una gara estremamente sentita da entrambe le squadre e alla fine la truppa guidata da Luciano Spalletti è riuscita a spuntarla grazie alla rete in extremis di Giacomo Raspadori, arrivata nel recupero del secondo tempo. Quest’ultimo è entrato al minuto 86 della ripresa, per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Un gol pesantissimo, che ha letterlamente gelato l’intero Allianz Stadium. Elmas scodella in area e l’ex attaccante del Sassuolo, al volo di sinistro, batte Szczesny con una rete da tre punti quasi decisiva in ottica Scudetto. Gli azzurri, dunque, si lasciano subito alle spalle la delusione Champions, giunta con l’eliminazione ai quarti di finale per mano del Milan di Stefano Pioli. E anche stavolta non sono mancate le polemiche. Il riferimento, in tal senso, è alla rete annullata ad Angel Di Maria all’82esimo. L’argentino sfrutta alla grande un contropiede infuocato, ma l’arbitro Fabbri – trimite l’ausilio dell’On Field Review – annulla la marcatura dell’ex Paris Saint Germain per un fallo commesso da Milik su Lobotka ad inizio azione.

Serie A, Juventus-Napoli 0-1: marcatori e classifica

Tale decisione ha generato molte proteste da parte dei bianconeri e il finale di gara è stato a dir poco incandescente. Ora i partenopei vedono finalmente lo Scudetto: già nel prossimo turno, infatti, il Napoli potrebbe ottenere la matematica certezza della conquista del principale trofeo nazionale, motivo per cui si sente già aria di festa.

Altro ko, invece, per ‘La Vecchia Signora’ di Massimiliano Allegri, che di consseguenza fallisce il sorpasso sulla Lazio seconda in classifica. Per quanto concerne il campionato, si tratta della terza sconfitta di fila messa a referto da Chiesa e compagni. Necessario invertire subito la rotta.

Juventus-Napoli 0-1: 90+3′ Raspadori (N)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma* 56, Milan 56, Inter 54, Atalanta* 49, Bologna 44, Udinese 42, Fiorentina 42, Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 27, Hellas Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.

*Una partita in meno