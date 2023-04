Destino segnato al PSG: Donnarumma lo dice chiaramente

Il portiere di proprietà del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro in quel di Parigi

I tifosi del Milan non lo hanno perdonato. Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma dal club rossonero al Paris Saint Germain, avvenuto nell’estate del 2021 a parametro zero, ha lasciato l’amaro in bocca a milioni di sostenitori rossoneri, che speravano potesse diventare a tutti gli effetti la bandiera del ‘Diavolo’.

Così non è stato, col classe ’99 che ha deciso poi di sposare la causa parigina. E l’avventura all’ombra della Tour Eiffel non è stata in discesa nella prima stagione, soprattutto a causa del dualismo con Keylor Navas. Ora, però, il portiere di Castellammare di Stabia è il guardiano principale della porta dei francesi e l’intenzione chiara è quella di restare a lungo dov’è. Lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista rilasciata a ‘BeIN Sports’ nelle scorse ore, in cui l’estremo difensore campano si è espresso anche sulla spinosa questione inerente al suo futuro appunto: “In futuro, chiaramente, mi vedo ancora qui al Paris Saint Germain. La mia speranza è di regalare tanti trofei e belle vittorie a questo club, che si è sempre fidato di me e mi ha dato molto. Voglio ripagare questa fiducia e spero di farcela. Qui sono veramente felice, ho la sensazione di sentirmi a casa“.

Donnarumma sulle critiche: “Non mi fanno niente”

Donnarumma, dunque, allontana le voci di calciomercato, che più di una volta lo hanno accostato alla Juventus targata Massimiliano Allegri. Il calciatore, inoltre, si è espresso pure sulle numerose critiche nei suoi confronti.

“Fanno parte del gioco – ha dichiarato Donnarumma -. Ne ho ricevute tante, quindi ci sono abituato. Ho le spalle larghe per resistere, però a volte sono ingiuste. Ad ogni modo, non mi toccano minimamente. La cosa più importante è rimanere se stessi e non smettere mai di lavorare“.