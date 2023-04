“Addio già deciso”: lo mandano via durante Empoli-Inter

Il primo tempo di Empoli-Inter riaccende le polemiche e nel mirino finisce un nerazzurro: “Addio già deciso”

Primo tempo senza sussulti tra Empoli e Inter. I nerazzurri confermano il loro momento non brillante in campionato e non riescono a sfondare contro la retroguardia toscana.

Nei primi quarantacinque minuti è la squadra di Zanetti a essersi avvicinata con maggior pericolosità alla porta degli avversari, mentre i nerazzurri sono apparsi poco incisivi. Insomma, è tornata l’Inter di campionato e non è una bella notizia per i tifosi della ‘beneamata’ che rischia davvero di non poter partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Tra gli uomini di Inzaghi in pochi raggiungono la sufficienza, ma ce n’è uno in particolare che viene preso di mira in maniera molto importante sui social. Si tratta di Marcelo Brozovic, tornato al centro della mediana interista senza però brillare. Una prestazione sottotono che non passa inosservata e c’è anche chi lo manda via direttamente durante il match.

Empoli-Inter, Brozovic sotto accusa

I tifosi, infatti, ricordano le voci del mercato di gennaio, quando il croato poteva finire in uno scambio con il Barcellona per Kessie e si schierano per la sua cessione. Anzi c’è anche chi afferma che l’addio ormai è già deciso e la prestazione in campo ne è la dimostrazione.

Di critiche rivolte al centrocampista se ne leggono su Twitter davvero tante: qualcuno chiede se ci sono notizie su Brozovic, come a dire che in campo non si è mai visto, ed un altro utente pensa stia giocando meglio Gagliardini, uno dei giocatori che più spesso viene preso di mira dai tifosi. C’è anche chi lo critica in maniera più pesante e definisce la sua prestazione “vergognosa”.

Ecco alcuni tweet:

Sento aria di addio già deciso #Brozovic #EmpoliInter — freddie RKID (@freddieM0Z) April 23, 2023

Brozovic è vergognoso — MagisterPat (@Maextrapatty60) April 23, 2023