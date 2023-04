Rivoluzione Juve, il nuovo Ds si porta il top player Azzurro

L’attuale direttore sportivo Federico Cherubini potrebbe infatti rassegnare le dimissioni dopo l’inibizione di sedici mesi

Dopo aver riottenuto indietro lo scorso giovedì a titolo temporaneo i 15 punti di penalizzazione con la sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del Coni, la Juventus dovrà ancora fare i conti con la Corte d’Appello Federale che nelle prossime settimane deciderà una volta per tutte sul caso plusvalenze.

Il ricorso del club bianconero è stato infatti accolto dal Collegio di Garanzia, il quale ha però rinviato la decisione finale alla Corte d’Appello Federale. Nel frattempo, lo stesso organo ha respinto i ricorsi che i dirigenti della Juve aveva presentato contro le inibizioni nei confronti per l’ex presidente Agnelli, (24 mesi), Paratici (30 mesi), Arrivabene (16 mesi) e Cherubini (16 mesi). Quest’ultimo, va ricordato, figura ancora nel quadro dirigenziale bianconero in qualità di direttore sportivo.

Alla luce della conferma della condanna ribadita dal Collegio, Cherubini non potrà di conseguenza operare sul mercato, né allo stesso tempo svolgere attività diretta sul campo e rappresentare pubblicamente il club. Per questa ragione, come riportato dalle ultime notizia circolate in mattinata, l’attuale ds della Juventus potrebbe anche decidere di rassegnare le proprie dimissioni da dirigente entro il termine dell’attuale stagione.

Calciomercato Juventus, scelto il nuovo ds e primo colpo: Carnevali insieme a Frattesi

Nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali di Calciomercato.it, è stato chiesto ai tifosi della Juventus da quale direttore sportivo vorrebbero ripartire qualora Cherubini lasciasse l’incarico in dirigenza.

Su Twitter a trionfare è stato il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali, scelto con il 42,9% dei voti insieme al grande obiettivo della Juventus come primo colpo in entrata: Davide Frattesi. Non lontani, alle spalle dei due tesserati neroverdi, si sono posizionati Cristiano Giuntoli e Piotr Zielinski del Napoli, al secondo posto con il 28,6%.

Nonostante le voci di mercato delle ultime settimane, non hanno riscosso successo le ultime due opzioni in casa Juve: da una parte la coppia composta da Andrea Berta (ds dell’Atletico Madrid) e De Paul con il 15,5%, dall’altra quella a tinte rossonere fatta da Frederic Massara e Ismael Bennacer con il 13,1%.