Premi semifinale Europa League, conviene andarci? Ecco quanto si guadagna

Juventus e Roma si sono qualificate per le semifinali di Europa League, ma economicamente conviene arrivarci? Tutti i numeri.

L’Europa League ha regalato altre soddisfazioni al calcio italiano; Juventus e Roma, infatti, si sono qualificate alle semifinali di una competizione europea molto importante.

I bianconeri hanno pareggiato in Portogallo contro lo Sporting mentre la Roma ha ottenuto la qualificazione ai tempi supplementari.

Risultati importanti sotto l’aspetto sportivo ma, da punto di vista economico, conviene andare in semifinale della seconda competizione europea più importante?

Premi semifinali Europa League Juventus e Roma

La qualificazione al penultimo atto della competizione porta, nelle casse del club, 2.8 milioni di euro. Una cifra decisamente bassa considerando anche il traguardo raggiunto da Juventus e Roma.

A livello di bonus è possibile pensare che sia per i bianconeri che per i giallorossi siano previsti (all’interno dei loro contratti) in caso di passaggio del turno.

Il problema è che non è dato dato sapere a quanto ammonta a questa cifra. Tuttavia, se per la qualificazione alla semifinale di Champions League ci sono dodici milioni a disposizione per i club, il discorso cambia per l’Europa League.

Come abbiamo detto, il passaggio alla semifinale della seconda competizione europea più importante porta solo 2.8 milioni nelle casse dei club. Ecco perché è possibile pensare che i bonus per la qualificazione alle semifinali siano veramente bassi.

Quindi, sotto il punto di vista strettamente economico, forse non è poi così conveniente qualificarsi alla semifinale di Europa League soprattutto per un club come la Juventus.

Il discorso, nonostante le cifre siano sempre quelle, cambia per la Roma; i giallorossi, infatti, hanno solo che da guadagnarci con una semifinale europea.

La storia del club capitolino non è poi così ricco di soddisfazioni a livello internazionale e, per questo, una qualificazione alla semifinale è sempre ben accetta.