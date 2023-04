Maguire in Serie A: c’è la formula per l’arrivo in Italia

Il campionato italiano è pronto ad accogliere il campione inglese: può arrivare in prestito con diritto di riscatto

Il Manchester United nel 2023 ha iniziato a correre forte, tornando ad occupare uno dei primi quattro posti in Premier League. Giovedì sera, però, è arrivata l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia. Un netto 3 a 0, che non ammette scuse.

In Spagna, al centro della difesa, si è rivisto Harry Maguire che non ha certo fornito la sua miglior prestazione. Il classe 1993 in stagione ha di fatto perso il posto da titolare in favore della coppia formata da Martinez e Varane. Nell’ultimo periodo, il centrale inglese, però, è tornato a giocare dal primo minuto per via delle condizioni non perfette del francese e dell’argentino, che sono stati costretti a dare forfait.

La prova contro gli andalusi non ha fatto altro, però, che confermare che al Manchester United serva altro per migliorare la difesa. Il portale ’90min’ riporta come le intenzioni dei Red Devils siano quelle di acquistare un nuovo centrale e sarebbero pronti privarsi di Maguire. La destinazione più probabile – si legge – inoltre, sarebbe la Serie A, con la Juve in testa.

Se Erik ten Hag è ancora intenzionato a provare a recuperare il giocatore, lo stesso non si può dire per i dirigenti del Manchester United, pronti a cederlo a titolo definitivo. Il suo alto stipendio può certamente rivelarsi un problema, anche se non mancano i club interessati. Oltre a quelli del massimo campionato italiano, come detto, ce ne sono diversi di Premier League pronti a fare un’offerta.

Calciomercato, Maguire in Serie A: sfida a tre

Maguire può, dunque, davvero sbarcare in Serie A. Ne è convinto 90min. Non certo a titolo definitivo, ma magari, in prestito con diritto di riscatto.

Oltre alla già citata Juventus, il calciatore interesserebbe a Milan e Inter. Difficile vederlo sulla sponda rossonera, dove Pioli ha trovato i giusti equilibri. Diverso il discorso legato ai nerazzurri, che in estate devono fare i conti la partenza sicura di Milan Skriniar, e Acerbi e de Vrij non sono più di primo pelo.