Lukaku al centro della bufera: “Una roba vergognosa”

Il caso Lukaku, relativamente alla squalifica in Coppa Italia, può arricchirsi di nuovi scenari. Intanto arrivano subito le reazioni dai social

L’Inter è ancora in corsa su più fronti in questa stagione. Oltre ad un campionato da provare a raddrizzare, vista la situazione complessa, ci sono le semifinali di Champions e Coppa Italia tutte da giocare. Per quanto concerne la coppa nazionale all’andata non sono mancate polemiche col polverone finale e le espulsioni di Lukaku, Handanovic e Cuadrado.

La Corte Sportiva d’Appello Federale ha respinto il ricorso presentato dai nerazzurri nei confronti della squalifica dello stesso centravanti belga. Eppure è recentemente emersa la possibilità che il presidente della FIGC, Gabriele Gravina possa rimuovere la sanzione di Lukaku applicando l’istituto della grazia. Uno scenario che avrebbe del clamoroso e che nella sua sola ipotesi sta già collezionando non poche reazioni da parte dei tifosi.

Inter, Lukaku e l’eventuale ‘grazia’: sui social fuoco e fiamme

L’ipotesi di ‘grazia’ per Lukaku, relativamente alla squalifica di Coppa Italia, ha fatto presto il giro dei social, con tutta una serie di pareri, anche forti che si susseguono.

Su Twitter sono innumerevoli le reazioni:

L’ipotesi della grazia da parte della @FIGC nei confronti di #Lukaku sarebbe un gesto pieno di significato. Sfidando le prevedibili reazioni “campanilistiche”, il presidente #Gravina dimostrerebbe di possedere la sensibilità che è mancata alla giustizia sportiva. — Valerio Iafrate (@ValerioIafrate) April 22, 2023

Vi dico solo una cosa su tutta questa storia di #Lukaku.

Si è riusciti a farla diventare una faida tra tifosi, e questo ha fatto comodo a troppi Dobbiamo uscire dalla singola circostanza, e affrontare il razzismo per quello che è: una vera piaga sociale, da estirpare senza pietà — Alessandro Grillo (@xelagrillo) April 22, 2023

LA GRAZIA!!! ahahahhahahahahah ma davvero fanno in questo paese?? Grazia di cosa?? #Lukaku https://t.co/ma59EUbyK0 — K M (@KvnM88) April 22, 2023

La FIGC sta pensando di togliere la squalifica a Lukaku. Se così fosse sarebbe una roba vergognosa a dir poco… — Angelo Moffa (@AngeloMoffa92) April 22, 2023

Comunque meglio che ci sia Lukaku in coppa, almeno abbiamo più chance di arrivare in finale, quindi forza magheggio Marotta-Gravina — Giuseppe 砂瀑の我愛羅 (@giuseppeJ1306) April 22, 2023

Mi dispiace solamente che la nostra squadra non abbia abbastanza palle per entrare in campo in Coppa Italia col sangue agli occhi post FIGC, Coni e Farsa-Lukaku. — 🄰🄻🄱🅸🅰🅽🅲🅾🅽🅴🆁🅾 (@albianconero14) April 22, 2023

Ignobili strilloni premono per la grazia al martire #Lukaku. Temo nuove truffe in arrivo. — IoNonComproLaGazzetta (@gazzettanothanx) April 22, 2023