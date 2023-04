Inzaghi perde un titolarissimo: non è infortunato ma non parte per Empoli

L’allenatore nerazzurro dovrà rinunciare ad uno dei calciatori più utilizzati negli ultimi mesi

Brutte notizie per l’Inter alla vigilia del match delicatissimo di campionato contro l’Empoli. La formazione di Simone Inzaghi, reduce dalla super prestazione di Champions League contro il Benfica, dovrà infatti scendere in campo domani alle 12.30 al Castellani senza uno dei calciatori più in forma dell’ultimo periodo.

Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, il centrocampista armeno non partirà insieme ai compagni verso Empoli. Come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, dietro questa decisione non vi sarebbe alcun problema di natura fisica accusato dal ragazzo, bensì ragioni di natura personale. L’ex calciatore della Roma dovrebbe dunque tornare regolarmente a disposizione per la gara di mercoledì sera contro la Juventus, per il match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Contro l’Empoli, di conseguenza, dovrebbe tornare dal primo minuto Hakan Calhanoglu in posizione da mezzala. Il centrocampista turco ha già collezionato minuti importanti nelle gambe sia nell’ultima giornata di campionato persa contro il Monza, che in Champions League lo scorso mercoledì nel pareggio ottenuto contro il Benfica dopo il rientro a pieno regime dall’infortunio muscolare.

Quella di domani, per i nerazzurri, sarà una gara decisiva nella corsa in classifica per un posto in Champions League.