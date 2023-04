Il Napoli saluta Osimhen: 150 milioni ed erede shock in Serie A

Il Napoli si prepara alle offerte monstre da tutta Europa per Osimhen e ha già individuato il sostituto: è uno dei centravanti delle big italiane

Il Napoli riprende domani sera il cammino trionfale verso lo scudetto, che sta per tornare sotto al Vesuvio dopo 33 anni. La delusione di Champions è ancora forte, impossibile da negare. Ma ora bisogna resettare tutto, perché va onorato un finale di stagione in cui ci sono degli appuntamenti comunque importanti. E Juve-Napoli di domani sera è uno di questi. Tra qualche settimana si penserà poi anche al mercato, perché l’Europa ha già messo nel mirino i pezzi pregiati di Castelvolturno.

A partire da Osimhen e Kim, ovvero i due che hanno più estimatori e per cui più di qualcuno farebbe follie. Soprattutto in Premier League. Della situazione rinnovo del sudcoreano e l’interesse dello United, ma anche del PSG, vi abbiamo già parlato un paio di mesi fa. Per il nigeriano si muoverebbero più o meno gli stessi club, con il Bayern Monaco in aggiunta. Ma c’è sempre il Chelsea che è a caccia di una punta e monitora anche Vlahovic, al pari dell’Arsenal. Il prezzo di Osimhen è di circa 120 milioni e in Inghilterra il ‘Football Insider’ parla proprio di un Chelsea pronto a versare circa 112 milioni. Ma soprattutto di un PSG che potrebbe sbaragliare la concorrenza staccando un assegno da 150 milioni al Napoli per il nigeriano. E allora Giuntoli e De Laurentiis stanno dando un’occhiata già agli eventuali sostituti e tra questi tanti giocano in Italia, uno addirittura a Roma.

Il Napoli guarda in Serie A per il dopo-Osimhen: Abraham in cima, ma non solo

Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il primo nome sulla lista di Giuntoli è proprio Tammy Abraham. L’inglese piace da sempre al Napoli, l’anno scorso ha segnato quasi 30 gol, ora sta facendo parecchia fatica ma le qualità le ha già mostrate. Deve ritrovare fiducia e al Maradona può farlo.

Ma l’ex Chelsea non è l’unico nome, anche se è il primo. Perché sul taccuino del ds azzurro è finito da qualche tempo anche Rasmus Hojlund, danese dell’Atalanta che al primo anno ha fatto vedere cose più che interessanti. Ha qualità, potenza e fisico e ha solo 20 anni. Va tenuto in considerazione. In Italia il Napoli segue anche Beto dell’Udinese, su cui anche l’Inter sta facendo un pensierino in caso di qualche cessione. Il portoghese consoce già il campionato alla perfezione, da due anni va in doppia cifra anche se non è un super bomber. Nel contesto giusto potrebbe anche diventarlo.

Poi c’è Victor Bonifacedell’UnionSaint-Gilloise, che in stagione è già arrivato a quota 20. Anche lui giovanissimo, classe 2000, il Napoli lo segue da molto vicino e in Serie A non è neanche l’unico. Di questi il più costoso sarebbe probabilmente Abraham, che la Roma non cederebbe a meno di 40-45 milioni, quanto lo ha pagato due anni fa. In estate scatta la recompra per il Chelsea a 80 milioni, non la eserciterà. La Premier League è il grande obiettivo di Tammy, ci sono club che lo seguono come l’Aston Villa, ma il fascino di Napoli è diverso. Agli azzurri non mancherebbe la liquidità, viste le cifre di cui si parla per Osimhen.